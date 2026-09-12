Χαρμόσυνα ήταν τα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα από όσα δήλωσε ο προπονητής του στη Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, ο οποίος τόνισε πως οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό.

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονταν άπαντες στη Ντόρτμουντ τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος τρόμαξε το Βεστφάλεν όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αποχώρησε με φορείο από την πρεμιέρα του Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Αν και από την πρώτη στιγμή οι Βεστφαλοί ήταν καθησυχαστικοί σχετικά με την κατάστασή του, αποφάσισαν να μην πάρουν ρίσκα μέχρι να είναι σίγουροι για το τί προκάλεσε το πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος και τον άφησαν εκτός αποστολής για τον αγώνα απέναντι στην Πάντερμπορν.

Στις δηλώσεις του πάντως για την κατάσταση του Καρέτσα, ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, ξεκαθάρισε πως οι εξετάσεις που υποβλήθηκε στο νοσοκομείο σήμαναν λήξη συναγερμού σχετικά με την περίπτωσή του.

«Ευτυχώς, οι εξετάσεις στο νοσοκομείο δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό» τόνισε συγκεκριμένα στο «Sky Sports», ενώ σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για τον επικείμενο αγώνα απέναντι στη Στουτγκάρδη, απάντησε:

«Αν όλα εξελιχθούν τώρα όπως τα έχουμε φανταστεί, δηλαδή αν μπορέσει να προπονηθεί κανονικά μαζί με την ομάδα, τότε θα αποτελεί επιλογή».