Έτοιμος για Αρμάνι Μιλάνο ο ΠΑΟΚ

Με το μυαλό στο αυριανό φιλικό με την Αρμάνι Μιλάνο στη Μπιέλα, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επί ιταλικού εδάφους.

Το αυριανό, θα είναι το 6ο και το πιο δυνατό φιλικό για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, η οποία μετά την πολύ καλή παρουσία της στο τουρνουά του Ούντινε, θα τεστάρει τις δυνάμεις της κόντρα σε μια παραδοσιακή δύναμη της Euroleague.

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε και σήμερα στο Μιλάνο και στο προπονητήριο της Αρμάνι, με τον Ιταλό να δουλεύει στις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει του αυριανού φιλικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Μπιέλα, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19:00 και προς το παρόν, δεν έχει γνωστοποιηθεί κάτι για τηλεοπτική ή διαδικτυακή μετάδοση.

Ο τραυματίας Γκρέι συνέχισε το δικό του πρόγραμμα και σήμερα και φυσικά δεν υπολογίζεται για το αυριανό παιχνίδι, όπως βέβαια και ο Ταϊρί, ο οποίος συνεχίζει την αποκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη.