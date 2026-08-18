Η ώρα των playoffs για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μάχες ΑΕΚ, ΟΦΗ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα playoffs των Κυπέλλων Ευρώπης.

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπαίνουν στην τελική ευθεία των προκριματικών τους, με τους πρώτους αγώνες των playoffs του Champions League, του Europa League και του Conference League να διεξάγονται αυτή την εβδομάδα.

Το ελληνικό ενδιαφέρον παραμένει έντονο, με τέσσερις ομάδες να διεκδικούν το ευρωπαϊκό τους μέλλον. Η ΑΕΚ ταξιδεύει στη Σόφια για να αντιμετωπίσει τη Λέφσκι την Τρίτη 18 Αυγούστου (22:00), στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Champions League, ενώ ο ΟΦΗ υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο την Πέμπτη 20 Αυγούστου (21:00), για τα playoffs του Europa League.

Επίσης την Πέμπτη 20 Αυγούστου, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται επίσης στη μάχη των playoffs του Conference League. Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ (21:30), ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μπραν στo γήπεδο της Τούμπας (20:45), με στόχο την εξασφάλιση μιας θέσης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν.

Πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρεται πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τις μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της εβδομάδας, μεταξύ των οποίων:

Ομάδα που θα προκριθεί

Πρώτο γκολ στον αγώνα

Χρόνος επίτευξης πρώτου γκολ

Ακριβές σκορ αγώνα

Σκορ οποιαδήποτε στιγμή

Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ

Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου & G/G 1ου Ημιχρόνου

Διπλή Ευκαιρία & G/G

Οver/Under γκολ γηπεδούχου/φιλοξενούμενου

Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στα παιχνίδια της 3ης προκριματικής φάσης των Κυπέλλων Ευρώπης, τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βet Builder Βοοst»* και «Βet Lock»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ