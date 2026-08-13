Στο 20ό λεπτό η Άντερλεχτ πήρε το προβάδισμα απέναντι στον ΠΑΟΚ με σκορ 1-0 έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Μετά από μία στατική μπάλα και ενώ πριν ο Παβλένκα είχε κάνει 2 πολύ καλές επεμβάσεις από δική του λανθασμένη αντίδραση ήρθε το 1-0 στο Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ.

Ήταν μία κεφαλιά του Μπιανκόν, όπου ο πορτιέρε Παβλένκα δεν έδιωξε αποφασιστικά και στη συνέχεια στη μικρή περιοχή ο Πετρό πήρε το... ριμπάουντ και εκτέλεσε από κοντά για το 1-0.