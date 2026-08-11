Mε Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιους Πρωταθλητές η Team Hellas για τους Μεσογειακούς Αγώνες

Πανέτοιμη είναι η Team Hellas για τη συμμετοχή στους Μεσογειακούς Αγώνες Taranto 2026 που θα διεξαχθούν στην ιταλική πόλη από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ελληνική ομάδα που έχει τη στήριξη της ΔΕΗ, πλατινένιου χορηγού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, έκανε την επίσημη φωτογράφιση στο κτίριο της ΕΟΕ στο Μαρούσι.

Την Team Hellas αποτελούν 278 αθλητές και αθλήτριες που θα πάρουν μέρος σε 29 αθλήματα και αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, σηκώνοντας ψηλά την ελληνική σημαία.

Τους αθλητές και τις αθλήτριες υποδέχθηκε ο Αρχηγός Αποστολής στο Τάραντο Αντώνης Νικολόπουλος, που μετέφερε τις ευχές του Προέδρου Ισίδωρου Κούβελου για καλή επιτυχία και πρόσθεσε: «Το αρχηγείο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής θα είναι συνεχώς στο πλευρό σας κατά τη διάρκεια των Μεσογειακών Αγώνων, για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή διαμονή καθώς τις βέλτιστές συνθήκες προπόνησης. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε πολλές ελληνικές επιτυχίες. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την ΔΕΗ για τη στήριξη της σε αυτή την ομάδα αλλά εν γένει και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.»

Στην ελληνική αποστολή συμπεριλαμβάνονται κορυφαίοι Ελληνες αθλητές και αθλήτριες, όπως οι Ολυμπιονίκες Στέφανος Ντούσκος, Απόστολος Χρήστου, Ζωή Φίτσιου, Πέτρος Γκαϊδατζής, Νταουρέν Κουρουγκλίεβ, Θοδωρής Τσελίδης, Ελισάβετ Τελτσίδου, Δώρα Γκουντούρα, oι Πρωταθλητές Κόσμου και Ευρώπης Μαρία Πρεβολαράκη, Γιώργος Κουγιουμτσίδης και Εμμανουέλα Κατζουράκη και πολλοί άλλοι.