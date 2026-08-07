Πρεμιέρα στην Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη Β’ Γερμανίας με πολλές στοιχηματικές επιλογές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τη Super League και τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στα καταστήματα Allwyn.

Το ένα μετά το άλλο αρχίζουν τα πρωταθλήματα. Σήμερα γίνεται η σέντρα στην Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, ενώ στην Αγγλία η σεζόν ξεκινάει με τους αγώνες του League Cup.

Η δράση συνεχίζεται σε πολλά ακόμα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μεταξύ άλλων, στη Σκωτία, την Αυστρία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Τσεχία, την Ελβετία, τη Φινλανδία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία, την Κροατία και την Ουγγαρία.

Εκτός Ευρώπης παίζουν μπάλα αυτή την εποχή στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Αμερική, το Μεξικό, τη Χιλή, την Κολομβία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει πoλλές στοιχηματικές επιλογές για όλα τα παιχνίδια ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

• Τελικό Αποτέλεσμα & Over/Under

• Ακριβές Σκορ

• Σκορ οποιαδήποτε στιγμή

• Διπλή Ευκαιρία & Goal/No Goal

• Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ

• Εύρος γκολ

• Μονά/Ζυγά γκολ

• Νίκη με μηδέν παθητικό

• Στοίχημα χωρίς ισοπαλία

• Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται και οι προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1» και «Βet Builder Boost»*.

Μακροχρόνια στοιχήματα για τους νικητές των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη σέντρα στη Super League και τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τον νικητή της Super League, της Premier League, της Serie A, της Ligue 1 και της Bundesliga.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρεται μακροχρόνιο ειδικό στοίχημα και για το μπάσκετ, για τον νικητή του Eurocup με τα δύο πρώτα φαβορί να είναι οι ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ