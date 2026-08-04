Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των ελληνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν, Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ στην 3η προκριματική φάση των Κυπέλλων Ευρώπης.

Η 3η προκριματική φάση των Κυπέλλων Ευρώπης ξεκινάει αυτή την εβδομάδα με τη συμμετοχή 3 ελληνικών ομάδων.

Μετά τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό που πήραν την πρόκριση από τη δεύτερη προκριματική φάση, μπαίνει στη μάχη των Κυπέλλων Ευρώπης και ο Ολυμπιακός. Σήμερα, στις 21:00, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» υποδέχεται την Ναϊμέγκεν και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στα playoffs του Champions League.

Την Τετάρτη, στις 21:30, στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 στο πρώτο του παιχνίδι για την 3η προκριματική φάση του Conference League.

Την Πέμπτη, στις 20:45, στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Άντερλεχτ σε αγώνα για την 3η προκριματική φάση του Europa League.

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• Ομάδα που θα προκριθεί

• Μέθοδος πρόκρισης

• Πρώτο γκολ στον αγώνα

• Χρόνος επίτευξης πρώτου γκολ

• Ακριβές σκορ αγώνα

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Μακροχρόνια στοιχήματα για τους νικητές των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων

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*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ