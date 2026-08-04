Η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν προτίθεται να στηρίξει τον Τζιάνι Ινφαντίνο στις ερχόμενες εκλογές της FIFA.

Η προσπάθεια του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει μερίδιο των μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκάλεσε τόσο την άμεση αντίδραση της UEFA, όσο και των μελών της.

Πρώτα η Ουαλία έσπευσε να αποσύρει την εμπιστοσύνη της στον ισχυρό άνδρα της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ενώ χώρες όπως η Αγγλία, η Σερβία και η Φινλανδία ακολούθησαν στη συνέχεια.

Στη μαζική αυτή προσπάθεια ώστε να μπει ένα τέλος στα σχέδια του Ινφαντίνο έχει πλέον πάρει μέρος και η Ελλάδα, με την ΕΠΟ να δηλώνει με σημερινή της επιστολή πως δεν είναι διατεθειμένη να στηρίξει τον Ιταλοελβετό στην προσπάθεια επανεκλογής του το 2027.

Η ελληνική ομοσπονδία απέσυρε τη στήριξή της απέναντι στο πρόσωπό του για τη θητεία 2027-2031, την ώρα που η πίεση για τον ίδιο κλιμακώνεται. Παράλληλα, ακόμα περισσότερες χώρες αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να προβούν σε αντίστοιχες δηλώσεις προκειμένου να περιοριστεί η επιρροή του, που έχει θέσει σε κίνδυνο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

