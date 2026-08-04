ΕΠΟ: Απέσυρε τη στήριξή της στην υποψηφιότητα του Ινφαντίνο
Η προσπάθεια του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει μερίδιο των μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκάλεσε τόσο την άμεση αντίδραση της UEFA, όσο και των μελών της.
Πρώτα η Ουαλία έσπευσε να αποσύρει την εμπιστοσύνη της στον ισχυρό άνδρα της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ενώ χώρες όπως η Αγγλία, η Σερβία και η Φινλανδία ακολούθησαν στη συνέχεια.
Στη μαζική αυτή προσπάθεια ώστε να μπει ένα τέλος στα σχέδια του Ινφαντίνο έχει πλέον πάρει μέρος και η Ελλάδα, με την ΕΠΟ να δηλώνει με σημερινή της επιστολή πως δεν είναι διατεθειμένη να στηρίξει τον Ιταλοελβετό στην προσπάθεια επανεκλογής του το 2027.
Η ελληνική ομοσπονδία απέσυρε τη στήριξή της απέναντι στο πρόσωπό του για τη θητεία 2027-2031, την ώρα που η πίεση για τον ίδιο κλιμακώνεται. Παράλληλα, ακόμα περισσότερες χώρες αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να προβούν σε αντίστοιχες δηλώσεις προκειμένου να περιοριστεί η επιρροή του, που έχει θέσει σε κίνδυνο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.