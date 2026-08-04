Νίστρουπ: «Εκτός ο Τεττέη με την ΤΣΣΚΑ 1948, δεν υποσχέθηκα ωραίο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα»

Τα λόγια των Τζέικομπ Νίστρουπ και Πέδρο Τσιριβέγια στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον εντός έδρας αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε συνειδητοποιημένος για το παιχνίδι της Τετάρτης (05/08-21:30) με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον πρώτο μεταξύ τους ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Δανός τεχνικός ανέφερε πως ο Ανδρέας Τεττέη δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα, αφού είναι εκτός λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρεί. Νεότερα σχετικά μ' αυτό θα υπάρξουν όταν εξεταστεί στο νοσοκομείο όπου και βρίσκεται για να τσεκαριστεί.

Το δικό του πρόβλημα προστέθηκε σε κείνα των Καλάμπρια, Κρίστιανσεν, Ντέσερς και Ίνγκασον, που προέκυψε όλα μέσα σ' έναν μήνα, ωστόσο οι απουσίες αυτές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν δικαιολογίες για αύριο.

Επιπλέον, πρόσθεσε πως ο ίδιος ποτέ δεν υποσχέθηκε όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα τονίζοντας πως αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να πάρει η ομάδα τα αποτελέσματα και τις προκρίσεις.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

Για τον αυριανό αγώνα:

«Νομίζω πρέπει να ξεχωρίσουμε τα δύο παιχνίδια με την Πάκσι. Στο πρώτο παιχνίδι που τα πήγαμε καλά και στο δεύτερο που θα έπρεπε να είμαστε καλύτεροι. Δεν υποσχέθηκα όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα. Υποσχέθηκα να πάρουμε τα αποτελέσματα χτίζοντας μία νέα ομάδα. Έχουν γίνει αλλαγές και δεν μπορούν όλα να γίνουν όπως τα θέλουμε με μία προετοιμασία.

Βάζω πίεση γι' αυτό σε μένα και τους παίκτες μου. Όταν παίζεις προκριματικά δεν μπορείς να εκπλήσσεσαι με το γεγονός ότι τα ματς δεν είναι εύκολα. Τα ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 δεν θα είναι εύκολα, αυτό είναι δεδομένα. Κάθε ομάδα που βρίσκεται εδώ έχει ένα επίπεδο».

Για το ότι παίζει πιο αμυντικά η ΤΣΣΚΑ 1948, όπως πολλές ομάδες στην Ελλάδα και τι θα κάνει γι' αυτό:

«Τα προκριματικά, ειδικά στο Κόνφερενς, που δεν έχεις άλλη ευκαιρία, είναι δύσκολα. Με την Πάκσι ήταν δύσκολο, γιατί έπρεπε να έχουμε τη μπάλα συνέχεια και κάποιες φορές, ειδικά στο δεύτερο ματς δυσκολευόμαστε να δημιουργήσουμε και να πατήσουμε περιοχή.

Δεν είναι τόσο αμυντική. Είναι μία ομάδα που μπορεί επίσης να επιτεθεί».

Για το τι πρέπει να προσέξει:

«Πρώτα απ' όλα πρέπει να βγάλουμε τη δύναμή μας στο γήπεδο. Το δεύτερο γκολ που δεχθήκαμε από την Πάκσι ήρθε από το πουθενά. Αν δεν το είχαμε δεχθεί τα πράγματα θα ήταν ευκολότερα. Η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι καλοί στις σέντρες κι έχει έναν μεγαλόσωμο επιθετικό, όπως και οι Ούγγροι. Πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερο και να σκοράρουμε περισσότερο».

Για τη διαθεσιμότητα του Τεττέη και τον Κρίστιανσεν:

«Ο Τεττέη δεν θα παίξει αύριο. Βρίσκεται στο νοσοκομείο για να εξεταστεί. Δεν έχω κάτι ξεκάθαρο να πω, αφού ακόμη δεν έχει εξεταστεί. Πάντως αύριο δεν θα είναι διαθέσιμος. Αυτό που μπορώ να πω για Ντέσερς, Καλάμπρια και Κρίστιανσεν είναι πως αν όλα πάνε καλά και οι τρεις τους θα είναι πίσω μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Αν δεν έχουμε την τύχη που θέλουμε, τότε ίσως χρειαστούν παραπάνω χρόνο. Ο Ντέσερς προπονείται φουλ με την ομάδα και περιμένω να τον δούμε σύντομα».

Για την εναλλακτική λύση του φορ:

«Ο Ραστόντερ θα παίξει αύριο. Τα πήγε πολύ καλά όταν μπήκε αλλαγή και στα δύο ματς με την Πάκσι. Θα πρέπει να παίξει καλά και αύριο. Υπάρχουν κι άλλοι παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν εκεί και να σκοράρουν κι ας μην είναι τα κλασσικά εννιάρα. Με τον Τεττέη να είναι εκτός, το Παντελίδη να τραυματίζεται σε προπονητικό ματς, τον Ίνγκασον να χάνει τη σεζόν, τον Καλάμπρια μ' ένα μικρότερο πρόβλημα, όλα σ' έναν μήνα. Αυτά συμβαίνουν αλλά παραμένουν προβλήματα στα οποία πρέπει να βρούμε λύσεις για να αποδώσουμε. Αύριο δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να παίξουμε καλά για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Τσιριβέγια: «Δείξαμε χαρακτήρα στα δύσκολα κόντρα στην Πάκσι»

Για το μεγάλο ατού που έχει φέτος η ομάδα και δεν το έχουμε δει ακόμη:

«Νομίζω πως η εμπειρία να χειρίζεσαι τα πράγματα όταν δεν πάνε, όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, όλα είναι εύκολα για όλους. Όταν πάνε στραβά, πρέπει να δείξεις χαρακτήρα, όπως κάναμε στο τελευταίο 20λεπτο του αγώνα με την Πάκσι».

Για το ότι παίζουν το πρώτο ματς εντός:

«Πρέπει να μπούμε και να παίξουμε όπως ξέρουμε. Οι επιθετικοί μας παίκτες να κάνουν τη διαφορά. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε όσο καλύτεροι γίνεται για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».