Q&A στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Ευρωβουλευτή

«Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα»

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ανέλυσε τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής άμυνας, επισημαίνοντας την ανάγκη στενότερου συντονισμού και κοινής προστασίας των συνόρων.

Την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, με έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέδειξε ο ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης, υπογραμμίζοντας ότι η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα παραμένει ακόμη ένας στόχος που απαιτεί χρόνο και πολιτική βούληση για να υλοποιηθεί.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο το ευρωπαϊκό αμυντικό σύστημα μπορεί να αποτελέσει πραγματική εγγύηση ασφάλειας για την Ελλάδα, ο κ. Μεϊμαράκης επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένωση κυρίαρχων κρατών με εθνικά κοινοβούλια και ξεχωριστές αμυντικές πολιτικές. Όπως εξήγησε, η ΕΕ λειτουργεί κυρίως ως οικονομική και πολιτική ένωση, γεγονός που δυσκολεύει τη δημιουργία μιας πλήρως κοινής αμυντικής πολιτικής.

Ο ίδιος τόνισε ότι σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα με τον τρόπο που συχνά παρουσιάζεται, καθώς οι αποφάσεις για θέματα άμυνας και ασφάλειας εξακολουθούν να λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη. Παράλληλα, σημείωσε πως η συνεργασία και ο συντονισμός μπορούν να ενισχυθούν, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και γεωπολιτικών απειλών.

Ο κ. Μεϊμαράκης υπενθύμισε ότι ήδη από τη θητεία του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε καταθέσει την πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού επιχειρησιακού κέντρου, το οποίο θα αναγνωρίζει τις απειλές στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, θα συντονίζει αμυντικά μέσα και θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής «ομπρέλας».

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη δεν επιδιώκει επιθετική πολιτική, ωστόσο οφείλει να είναι σε θέση να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της απέναντι σε σύγχρονες απειλές και αποσταθεροποιητικές ενέργειες από αυταρχικά καθεστώτα.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αυξημένη ανησυχία των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, υποστήριξε ότι η ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα έχει πλέον γίνει πιο ώριμη πολιτικά. Παρόλα αυτά, εκτίμησε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόσταση μέχρι την πλήρη υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού αμυντικού μηχανισμού.

Κλείνοντας, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης υπογράμμισε ότι τα ελληνικά σύνορα αποτελούν ταυτόχρονα και ευρωπαϊκά σύνορα, επισημαίνοντας πως η προστασία τους αποτελεί συλλογική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σημείωσε, έχουν ήδη γίνει ορισμένα θετικά βήματα, όπως η δημιουργία της Επιτροπής Άμυνας και του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE, ωστόσο απαιτούνται ακόμη πιο ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού αμυντικού συστήματος.