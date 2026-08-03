ΜΠΑΜ FC's Hyper life: Ποιο γκολ έχει πανηγυρίσει περισσότερο ο Madney;

Ο άνθρωπος-γκολ στις 3 πρώτες ανόδους, συνεχίζει το μαγικό ταξίδι της ΜΠΑΜ FC αποκλειστικά από τη διοίκηση και το content. Ο Madney φορώντας τα HYPERBOOST EUPHORIA LT της adidas, υποδέχεται το Gazzetta στο γήπεδο της Ευκαρπίας και επιλέγει το δικό του hyper moment στο κλαμπ.

Πόσο εύκολο είναι να αποχαιρετάς το γήπεδο, τα γκολ και την ενεργό δράση; Αν εκτός των άλλων, είσαι και ο πρόεδρος και ιδρυτής της ομάδας, τότε υπάρχει λογική.

Ο Χάρης Τάσσος, για τους περισσότερους Madney, ήταν για 3 χρόνια ο σύνδεσμος διοίκησης-ομάδας της ΜΠΑΜ FC πάνω στο χορτάρι, συνδυάζοντας το content και την αγωνιστική προσφορά με μεγάλη επιτυχία.

Μέσα σε 4 σεζόν, τα hyper moments που βιώνει σε αυτό το ταξίδι είναι αναρίθμητες. Υπάρχουν, βέβαια, κάποιες που παραμένουν σταθερές στην καθημερινότητα.

Με τα HYPERBOOST EUPHORIA LT της adidas να ολοκληρώνουν το outfit του στο hyper living lifestyle του, ο Madney έδωσε ραντεβού με τον Νίκο Ράπτη στο γήπεδο της ΜΠΑΜ FC στην Ευκαρπία, για ένα τετ-α-τετ εφ’ όλης της ύλης, για όσα δίνουν boost στην καθημερινότητά του.

Πόσες φορές σκέφτηκε να μπει μέσα στο ματς την περασμένη σεζόν που είχε πλέον κρεμάσει τα παπούτσια του; Ποιο γκολ έχει πανηγυρίσει περισσότερο; Όλες οι απαντήσεις του στο παρακάτω βίντεο:

Τα HYPERBOOST EUPHORIA LT είναι διαθέσιμα στο κατάστημα των adidas Originals (Αθηναΐδος και Καλαμιώτου 5), στο adidas flagship Store (Ερμού 44), σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής και στο adidas.gr.