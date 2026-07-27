Η τραγική ιστορία του Καμπλ: Έχασε αδερφό και πατέρα και σταμάτησε το ποδόσφαιρο!

Ο Κέβιν Καμπλ είδε την άσχημη πλευράς της ζωής και αποφάσισε να αφήσει το ποδόσφαιρο και να αφοσιωθεί στην οικογένειά του.

Ένας από τους χαφ της γενιάς του που ξεχώρισαν, είναι δίχως αμφιβολία ο Κέβιν Καμπλ. Ο Σλοβένος μέσος είχε μια επιτυχημένη καριέρα όπου μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ντόρτμουντ και Λειψία, πριν αποφασίσει -πρόωρα- να αποσυρθεί.

Κατέκτησε οκτώ τίτλους στην καριέρα του, ενώ συνολικά κατέγραψε πάνω από 600 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 61 γκολ και 108 ασίστ. Φόρεσε 28 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο (2 γκολ, 3 ασίστ) και γενικότερα, παρότι δεν ήταν ο «φαντεζί» μέσος, το όνομά του ακουγόταν.

Ωστόσο, η ζωή ήρθε να του δείξει την δύσκολη πλευρά της. Μέσα σε επτά μήνες έχασε τόσο τον αδερφό όσο και τον πατέρα του, γεγονότα που τον οδήγησαν να «κρεμάσει» τα παπούτσια του τον περασμένο Φεβρουάριο, σε ηλικία 35 ετών.

Μιλώντας στην BILD, ο Καμπλ δήλωσε πως «Ήταν μια χάλια χρονιά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πεις. Όμως η ζωή πρέπει να συνεχιστεί, παρόλο που είναι ακόμα πολύ δύσκολο να τα αποδεχτείς όλα αυτά. Πάντως, η ηρεμία και η γαλήνη της Μαγιόρκα κάνουν καλό σε όλους τώρα».

Τι κάνει στη Μαγιόρκα; Έχει γίνει κηπουρός, για την ακρίβεια παραγωγός, αφού καλλιεργεί διάφορα όπως πεπόνια, καρπούζια, ντομάτες και πιπεριές, ενώ παράγει και το δικό του λάδι, έχοντας βρει το νόημα της ζωής παρέα με την οικογένειά του και μακριά από τα φλας της δημοσιότητας.