Σαφή μηνύματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Τουρκία: Άρθρο του Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης αναλύει τα βασικά μηνύματα της Έκθεσης Προόδου, όπως εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τον περασμένο μήνα ψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με ευρεία πλειοψηφία η Έκθεση Προόδου της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. Μία έκθεση απολύτως καταδικαστική για τη γειτονική χώρα η οποία εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τις Αρχές και τις Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία χώρα που δεν σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και παραμένει μία αναθεωρητική δύναμη που ονειρεύεται οθωμανικά μεγαλεία. Μία χώρα που με σαφή προβλήματα δημοκρατίας, σοβαρά ζητήματα με το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη. Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμομογλου και σειρά άλλων δημάρχων που ανήκουν στην αντιπολίτευση παραμένουν εδώ και καιρό προφυλακισμένοι στις φυλακές με σαθρές κατηγορίες. Μία χώρα που δεν σέβεται τις θρησκευτικές ελευθερίες και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Οι ευρωπαϊκές αξίες απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις

Αλλά η έκθεση για την Τουρκία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνουν τρία σαφή και ξεκάθαρα μηνύματα για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πρώτον, το θέμα του casus belli, της απειλής πολέμου κατά της Ελλάδας. Δεν μπορεί να υπάρχει απειλή πολέμου κατά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αντίθετο στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Παραβιάζει κατάφωρα τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που στο Άρθρο 2 Παράγραφος 4 ρητά αναφέρει: «Όλα τα Μέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας, που εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους είτε με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ασυμβίβαστη προς τους Σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών». Έναν Καταστατικό Χάρτη που έχει ψηφίσει και η Τουρκία. Δεύτερον, η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα και μπορεί να το ασκήσει μονομερώς να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό ορίζεται στο Άρθρο 3 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και μπορεί η Τουρκία να μην έχει υπογράψει το Δίκαιο της Θάλασσας μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Βενεζουέλα, είναι όμως υποχρεωμένη να το τηρεί καθώς έχει καταστεί εθιμικό δίκαιο αφού το έχουν υπογράψει και κυρώσει πάνω από 167 χώρες. Ας σημειώσουμε ότι με τις πρόνοιες της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την Κούβα και το Ισραήλ με τον Λίβανο.

Τρίτον, η Έκθεση καταδικάζει τη λεγόμενη θεωρία «της Γαλάζιας Πατρίδας» απορρίπτοντας κάθε ενέργεια που αμφισβητεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών και καλεί την Τουρκία να μην προχωρήσει στη νομοθέτησή της.

Οι τρεις τροπολογίες και το μήνυμα της Ευρώπης

Όλα τα παραπάνω συμπεριλήφθηκαν στην Έκθεση Προόδου με τρεις τροπολογίες που είχα την τιμή να καταθέσω ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Τροπολογίες τις οποίες συνυπέγραψε ο εισηγητής της έκθεσης,ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών Σάντσο Αμόρ.

Το μήνυμα του Έκθεσης Προόδου και του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου είναι σαφές. Αυτές είναι οι Αρχές της Ευρώπης. Αυτές τις Αρχές οφείλει να σεβαστεί η Τουρκία.