Q&A στην Ελεονώρα Μελέτη, Ευρωβουλευτή

«Ο βιασμός πρέπει να ορίζεται με βάση την απουσία συναίνεσης σε όλη την Ευρώπη»

Η ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη αναλύει τις πρωτοβουλίες της για τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα και την προστασία της ψυχικής υγείας στην εργασία.

Με αιχμή την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και την προώθηση της ισότητας, η ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη μίλησε στο δημοσιογράφο του Gazzetta EU HUB Λευτέρη Κοκκίνη και ανέδειξε τις βασικές προτεραιότητές της κατά τη διάρκεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως τόνισε, η πρόσφατη υπερψήφιση ψηφίσματος που ζητά κοινό ευρωπαϊκό ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των θυμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη.

Η κ. Μελέτη επισήμανε ότι πολλές γυναίκες καλούνται να αποδείξουν πως δεν μπορούσαν να αντιδράσουν ή να αντισταθούν κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής επίθεσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να θεσπιστεί ενιαίο νομικό πλαίσιο που θα βασίζεται αποκλειστικά στη συναίνεση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στις προτεραιότητές της περιλαμβάνεται η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της ισότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των φροντιστών, ζητώντας την αναγνώριση των δεξιοτήτων των άτυπων φροντιστών και καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου. Τέλος, γνωστοποίησε ότι το επόμενο διάστημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει την ψυχική υγεία στους χώρους εργασίας, εστιάζοντας σε παράγοντες όπως το εργασιακό άγχος, οι κακές εργασιακές σχέσεις και η ελλιπής οργάνωση, με στόχο τη διαμόρφωση αποτελεσματικών ευρωπαϊκών πολιτικών.