Ευρωεκλογές σε αριθμούς: Η ψήφος που διαμορφώνει την Ευρώπη μας

Πώς η ψήφος των πολιτών κάθε 5 χρόνια καθορίζει τις αποφάσεις και το μέλλον της Ευρώπης.

Κάθε πέντε χρόνια, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να κάνουν κάτι που μοιάζει απλό, αλλά έχει μεγάλη σημασία: να ψηφίσουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δεν πρόκειται απλώς για άλλη μία εκλογική διαδικασία. Οι ευρωεκλογές είναι η στιγμή που εκατομμύρια Ευρωπαίοι αποφασίζουν ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν σε ένα από τα βασικά θεσμικά όργανα της Ε.Ε., εκεί όπου συζητούνται, διαμορφώνονται και εγκρίνονται αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.

Από την οικονομία και το περιβάλλον, μέχρι τα δικαιώματα, την ασφάλεια, την τεχνολογία και την ποιότητα ζωής, η Ευρώπη δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι μέσα στις επιλογές που κάνουμε. Και η ψήφος είναι μία από τις πιο άμεσες.

Κάθε 5 χρόνια, οι πολίτες έχουν τον λόγο

Οι ευρωεκλογές διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια. Μέσα από αυτές, οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλέγουν τους ευρωβουλευτές που θα τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με απλά λόγια, είναι η στιγμή που η Ευρώπη περνά από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο στην κάλπη της γειτονιάς μας. Εκεί όπου κάθε ψήφος γίνεται μέρος μιας μεγαλύτερης ευρωπαϊκής απόφασης.

27 κράτη-μέλη, μία κοινή δημοκρατική διαδικασία

Στις ευρωεκλογές συμμετέχουν τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι πολίτες από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές γλώσσες, ανάγκες και προτεραιότητες, παίρνουν μέρος στην ίδια δημοκρατική διαδικασία.

Η δύναμη αυτής της διαδικασίας βρίσκεται ακριβώς εκεί: στη συνύπαρξη. Η Ευρώπη δεν είναι μία φωνή, αλλά πολλές φωνές που καλούνται να βρουν κοινό βηματισμό.

Περισσότεροι από 450 εκατομμύρια πολίτες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει περισσότερους από 450 εκατομμύρια ανθρώπους. Ανθρώπους με διαφορετική καθημερινότητα, διαφορετικές ανησυχίες, αλλά και κοινές προκλήσεις.

Η ψήφος στις ευρωεκλογές δεν αφορά μόνο το “ποιος θα πάει στο Ευρωκοινοβούλιο”. Αφορά το ποια Ευρώπη θέλουμε: πιο δίκαιη, πιο πράσινη, πιο ασφαλή, πιο ανταγωνιστική, πιο κοντά στον πολίτη.

720 ευρωβουλευτές εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από 720 ευρωβουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται για να εκπροσωπήσουν τους πολίτες της Ε.Ε.

Οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν στη διαμόρφωση νομοθεσίας, στον έλεγχο άλλων ευρωπαϊκών θεσμών και στις αποφάσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Με άλλα λόγια, έχουν ρόλο σε ζητήματα που τελικά φτάνουν μέχρι την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλές αποφάσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο θεσμός που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της Ε.Ε. και συνδιαμορφώνει πολιτικές μαζί με τα κράτη-μέλη. Οι αποφάσεις του αγγίζουν τομείς όπως η οικονομία, το περιβάλλον, η προστασία των δικαιωμάτων, η ψηφιακή εποχή και η θέση της Ευρώπης στον κόσμο.

Γι’ αυτό οι ευρωεκλογές δεν είναι μια “δεύτερης σημασίας” κάλπη. Είναι μια διαδικασία που καθορίζει την κατεύθυνση της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια.

Η φωνή σου. Η Ευρώπη σου. Το μέλλον μας.

Η Ευρώπη δεν διαμορφώνεται μόνο από θεσμούς, συνεδριάσεις και συμφωνίες. Διαμορφώνεται και από τη συμμετοχή των πολιτών της.

Κάθε ψήφος είναι ένας τρόπος να πούμε τι μας απασχολεί, τι θέλουμε να αλλάξει και ποια προτεραιότητα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια.

Γιατί στο τέλος, οι ευρωεκλογές δεν είναι απλώς αριθμοί: 5 χρόνια, 27 κράτη-μέλη, 450+ εκατομμύρια πολίτες, 720 ευρωβουλευτές.

Είναι η δημοκρατία σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Συμμετέχουμε. Διαμορφώνουμε την Ευρώπη μας.