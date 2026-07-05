Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πώς οργανώνονται οι 720 ευρωβουλευτές

Πώς οι ευρωβουλευτές συνεργάζονται πέρα από σύνορα, διαμορφώνοντας κοινές πολιτικές θέσεις στην Ε.Ε.

Όταν ακούμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλοί θεωρούν ότι οι ευρωβουλευτές χωρίζονται ανάλογα με τη χώρα από την οποία εκλέχθηκαν. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει το αντίθετο.

Οι 720 ευρωβουλευτές οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες, οι οποίες συγκροτούνται με βάση τις κοινές πολιτικές θέσεις, τις αξίες και τις προτεραιότητές τους. Έτσι, εκπρόσωποι από διαφορετικά κράτη-μέλη μπορούν να ανήκουν στην ίδια ομάδα, εφόσον μοιράζονται παρόμοια πολιτική αντίληψη.

Η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 176 ευρωβουλευτές. Εκφράζει τον χώρο της κεντροδεξιάς και δίνει έμφαση στην οικονομία της αγοράς, την ασφάλεια και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.

Η κεντροαριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) διαθέτουν 139 έδρες, αποτελώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα. Οι βασικές τους προτεραιότητες είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, η ισότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Η φιλελεύθερη προσέγγιση

Η ομάδα Renew Europe, με 102 ευρωβουλευτές, τοποθετείται στον χώρο του κέντρου και του φιλοευρωπαϊσμού. Στην ατζέντα της βρίσκονται η καινοτομία, η εκπαίδευση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς και η ενίσχυση του κράτους δικαίου και των ατομικών δικαιωμάτων.

Η πράσινη πολιτική

Οι Πράσινοι / EFA αριθμούν 72 ευρωβουλευτές και επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και μια δίκαιη πράσινη μετάβαση.

Η συντηρητική ομάδα

Οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR) εκπροσωπούνται από 68 ευρωβουλευτές. Η πολιτική τους ατζέντα περιλαμβάνει την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας, την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τον περιορισμό της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας.

Υπάρχουν και άλλες πολιτικές ομάδες

Εκτός από τις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δραστηριοποιούνται επίσης οι The Left, οι Patriots for Europe, καθώς και οι Μη Εγγεγραμμένοι (NI). Παράλληλα, υπάρχουν και ανεξάρτητοι ευρωβουλευτές που δεν συμμετέχουν σε καμία πολιτική ομάδα.

Γιατί έχει σημασία;

Η ένταξη σε μια πολιτική ομάδα δεν είναι τυπική διαδικασία. Μέσα από αυτές οργανώνεται το μεγαλύτερο μέρος της κοινοβουλευτικής εργασίας: διαμορφώνονται κοινές θέσεις, συντονίζονται οι ψηφοφορίες και καθορίζονται οι προτεραιότητες της νομοθετικής διαδικασίας.

Παρότι οι πολιτικές προσεγγίσεις διαφέρουν σημαντικά, όλες οι ομάδες συμμετέχουν στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, μέσα από διάλογο, συνεργασίες και αντιπαραθέσεις. Στόχος είναι η λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα περισσότερων