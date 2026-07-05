Πώς ψηφίζεται ένας ευρωπαϊκός νόμος; Τα 5 βήματα μέχρι να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη

Πώς μια ευρωπαϊκή πρόταση περνά από τους θεσμούς και γίνεται κανόνας για όλους τους πολίτες.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες, από την προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των καταναλωτών μέχρι την ψηφιακή οικονομία και την ασφάλεια. Πριν όμως ένας νέος κανόνας γίνει νόμος, ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν διαφορετικά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

1. Η πρόταση ξεκινά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η διαδικασία αρχίζει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει το δικαίωμα να προτείνει νέα νομοθεσία. Οι προτάσεις της βασίζονται στις ανάγκες των πολιτών, στις εξελίξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει την πρόταση

Αφού κατατεθεί, η πρόταση φτάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές τη μελετούν, τη συζητούν στις αρμόδιες επιτροπές, μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις και στη συνέχεια διαμορφώνουν τη θέση του Κοινοβουλίου μέσω ψηφοφορίας.

3. Διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράλληλα, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών, εξετάζει επίσης την πρόταση. Αν οι δύο πλευρές έχουν διαφορετικές θέσεις, ακολουθούν διαπραγματεύσεις μέχρι να επιτευχθεί κοινό κείμενο που να μπορεί να εγκριθεί και από τους δύο θεσμούς.

4. Η τελική ψηφοφορία

Όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, το τελικό κείμενο τίθεται προς έγκριση. Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο της Ε.Ε. πρέπει να ψηφίσουν υπέρ, ώστε η νομοθετική διαδικασία να ολοκληρωθεί.

5. Δημοσίευση και εφαρμογή

Μετά την έγκριση, ο νέος ευρωπαϊκός νόμος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκείνο το σημείο τίθεται σε ισχύ και εφαρμόζεται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει, επηρεάζοντας την καθημερινότητα πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων σε όλα τα κράτη-μέλη.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η διαδικασία;

Η ψήφιση ενός ευρωπαϊκού νόμου δεν αποτελεί απόφαση ενός μόνο θεσμού. Αντίθετα, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι νέοι κανόνες εξετάζονται από διαφορετικές πλευρές πριν εφαρμοστούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διαδικασία μπορεί να απαιτεί χρόνο, ωστόσο στόχος της είναι να εξασφαλίζει ότι κάθε νέα νομοθεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τόσο των ευρωπαϊκών θεσμών όσο και των κρατών-μελών.