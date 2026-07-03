Τελειώνει η φάση των «32» με τον Μέσι και την παρέα του!

Το παζλ των 16 καλύτερων ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου βαδίζει προς την ολοκλήρωσή του, με το πρόγραμμα της βραδιάς να έχει ως… επικεφαλίδα την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.

Η παρέα του Λιονέλ Μέσι μετά το 3/3 στον όμιλό της, όπου τερμάτισε πρώτη, μπαίνει στα νοκ άουτ, με αρχή τη μονομαχία με το Πράσινο Ακρωτήριο (01:00) στο Μαϊάμι και θέλει να φτάσει στο τέλος του δρόμου ώστε να υπερασπιστεί το στέμμα της.

Στον 10ο όμιλο ουδείς εκ των Αλγερίας (3-0), Αυστρίας (2-0) και Ιορδανίας (3-1) δεν μπόρεσε να προβάλλει αντίσταση στη «σελέστε» και ειδικότερα στον Μέσι που σκόραρε 6 φορές, όντας στην κορυφή των σκόρερς τόσο στο εν εξελίξει Μουντιάλ, όσο και ιστορικά, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε.

Το Πράσινο Ακρωτήριο γράφει κάθε μέρα ιστορία, συμμετέχοντας στο πρώτο του Μουντιάλ, φτάνοντας για πρώτη φορά στα νοκ άουτ, ενώ ήδη έχει προκαλέσει μία μεγάλη έκπληξη, το 0-0 με την Ισπανία, το οποίο σε συνδυασμό με το 2-2 με την Ουρουγουάη και το 0-0 με την Σαουδική Αραβία έδωσε εισιτήριο για τους «32».

Μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Βοζίνια, ο οποίος θα έχει δεδομένα πολλή δουλειά και η ενισχυμένη απόδοση να έχει Over 5.5 αποκρούσεις δίνει 4.07.

Όποιος προκριθεί θα αντιμετωπίσει μία εκ των Αυστραλίας ή Αιγύπτου που παίζουν νωρίτερα (21:00) στο Ντάλας.

Τα «καγκουρό» τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του 4ου ομίλου χάρη στο 2-0 επί της Τουρκίας και το 0-0 με την Παραγουάη, ενώ ενδιάμεσα ηττήθηκαν από τις ΗΠΑ (2-0).

Όσο για τους «Φαραώ» του Μο Σαλάχ ήταν δεύτεροι στον 7ο όμιλο, με ισοπαλίες με Βέλγιο και Ιράν (1-1) και νίκη επί της Νέας Ζηλανδίας (3-1).

Το ζευγάρι είναι από τα πλέον αμφίρροπα και να κριθεί στη ρουλέτα των πέναλτι προσφέρεται στο 4.25.

Το πρόγραμμα των «32» ολοκληρώνεται στο Κάνσας όπου η Κολομβία αντιμετωπίζει την Γκάνα (04:30).

Για τους «καφετέρος» οι νίκες με Ουζμπεκιστάν (1-3) και Κονγκό (1-0) ήταν αρκετές για την πρωτιά στον 11ο όμιλο μετά και το 0-0 με την Πορτογαλία, ενώ οι Γκανέζοι ήταν τρίτοι στον 12ο όμιλο με το 1-0 επί του Παναμά, το 0-0 με την Αγγλία και το 2-1 από την Κροατία.

Οι Κολομβιανοί στηρίζουν πολλά στη δημιουργία του Χάμες και του Λουίς Ντίας και η ενισχυμένη απόδοση είναι στο 2.86 να δώσει ασίστ ένας εκ των δύο σταρς της ομάδας.

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