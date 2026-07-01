Oiti MTB: Η Οίτη έγραψε ξανά τη δική της ποδηλατική ιστορία

208 ποδηλάτες, flow μονοπάτια και γιορτινή ατμόσφαιρα στο Μαυρολιθάρι.

Για Τρίτη χρονιά το Oiti Mountain Bike Race – Mavrolithari πρόσφερε σε αθλητές και επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία: γρήγορα μονοπάτια με flow, δασικούς δρόμους μέσα στα έλατα, μαγευτικά μονοπάτια και πανέμορφη θέα στις αλπικές κορυφές της Γκιώνας και των Βαρδουσίων.

Ο καιρός ήταν θαυμάσιος, η Οίτη στις ομορφιές της και το Μαυρολιθάρι είχε φορέσει τα καλά του για να υποδεχτεί τους επισκέπτες με γιορτινή διάθεση, για ένα Σαββατοκυριακό που είχε σχεδιαστεί σαν ολοκληρωμένη εμπειρία για όλη την οικογένεια, με δυο χώρους κατασκήνωσης, χωριστή παιδική διαδρομή, μουσική παράσταση και παιδικά παιχνίδια.

Σάββατο 20 Ιουνίου: προετοιμασίες και προεόρτια

Από τις 14:00 η Γραμματεία στήθηκε στην Πλατεία του χωριού και άρχισε να υποδέχεται τους αθλητές για την παραλαβή των πακέτων συμμετοχής ενώ για μικρούς και μεγάλους είχε στηθεί πίστα δεξιοτεχνίας με εμπόδια.

Μετά τις τεχνικές ενημερώσεις για τις διαδρομές στο Σχολείο του χωριού, σχεδόν πενήντα μικροί ποδηλάτες πήραν εκκίνηση στον παιδικό μας αγώνα Kids Route, που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Peacock Bikes και με την πολύτιμη βοήθεια των γονιών από τον ΕΟΣ Αχαρνών, που συνόδεψαν τα παιδιά στη διαδρομή. Η υποδοχή στον τερματισμό υπήρξε ενθουσιώδης από τους γονείς των μικρών φίλων του ποδηλάτου, ανταμείβοντάς τους για την προσπάθεια σε μία απαιτητική mountain bike διαδρομή.

Στις 20:00 ξεκίνησε το πάστα πάρτυ, με ζυμαρικά MISKO, αναψυκτικά ΕΨΑ, ανθρακούχα νερά ΙΟΛΗ και αθρόα συμμετοχή αθλητών και συνοδών.

Καθώς έπεφτε το βράδυ η πλατεία μας γέμισε ήχους από αγαπημένα έντεχνα τραγούδια από την Έλενα Αβραμίκου (τραγούδι), Σπύρος Κριάρης (Σαξόφωνο & κιθάρα) και τον Γιάννη Τσικέλη (ακορντεόν & κιθάρα), σε μια αξέχαστη μουσική παράσταση που τίμησε την παγκόσμια ημέρα μουσικής.

Κάπως έτσι η ημέρα τέλειωσε με τους αθλητές να αποσύρονται νωρίς στα καταλύματά τους – πολλοί απ’ αυτούς στις δυο φετινές κατασκηνώσεις σε Σταυρό και Πάρκο - και μεγάλη προσμονή για τους αγώνες.

Κυριακή 21 Ιουνίου: Αγώνας

Το πρωί της Κυριακής η πρώτη εκκίνηση του Μαραθωνίου των 60 χλμ. Δόθηκε ακριβώς στις 08:00 με τους αθλητές να ξεκινούν δυναμικά, χάρη στο ρυθμό της μοναδικής DJ Jimyyhacka! Ακολούθησαν οι επόμενες δύο εκκινήσεις, των 28 χλμ. στις 08:30 και των 18 χλμ. στις 09:00, που πραγματοποιήθηκαν με άψογο συντονισμό, υπό τη διεύθυνση του καταπληκτικού μας τεχνικού διευθυντή Λουκά Πρατίλα και της τρομερής του ομάδας της Nature in Action.

Οι φετινές διαδρομές είχαν φυσικά όλα τα γνωστά στοιχεία που κάνουν το Oiti MTB μοναδικό: δροσερά ελατοδάση, απέραντα αλπικά λιβάδια και flow μονοπάτια που μάγεψαν τους αθλητές μας.

Τους σταθμούς ανεφοδιασμού, εκτός από συγχωριανούς, στελέχωσαν σε μια επίδειξη αλληλεγγύης και ειλικρινούς αγάπης για την Οίτη εθελοντές από τους Συλλόγους των γειτονικών χωριών Πυρά, Παύλιανη και Κουμαρίτσι, ενώ στον ανεφοδιασμό των αθλητών μεγάλη ήταν η συνεισφορά της Nature Valley, που διέθεσε άφθονες μπάρες δημητριακών τόσο κατά μήκος των διαδρομών όσο και την πλατεία.

Για όσους έμειναν πίσω, η ένταση της μουσικής και η χορευτική διάθεση παρέμειναν αμείωτες, ενώ τα παιδιά - κάθε ηλικίας! - είχαν τη χαρά να παίξουν το εκπληκτικό παιχνίδι ‘Μαύρο λιθάρι - Άσπρο λιθάρι", από τον Κώστα Σταμούλη και την ομάδα της Wakeup:am.

Όπως κάθε χρόνο, η γιορτή στον τερματισμό περιλάμβανε παραδοσιακές ρουμελιώτικες πίτες από τον Φούρνο της Πανωραίας που οι αθλητές μπορούσαν να συνδυάσουν με μπύρες Φιξ Άνευ ή κρασί από το Κτήμα Αργυρίου, για λίγο περισσότερο κέφι.

Τέλος, πριν τις απονομές, είχαμε την κλήρωση για το μεγάλο δώρο του αγώνα, ένα ποδήλατο GT Transeo Comp 28, προσφορα της Nature Valley.

Απονομές

Tις απονομές τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδος Γιώργος Δελμούζος, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλλιέων του Δήμο Δελφών Χάρης Αγαπητός και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μαυρολιθαρίου Χρίστος Χαλέτσος, εκπροσωπώντας τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που συνδιοργάνωσαν τον αγώνα. Εκτός αυτών έπαθλα απένειμαν στους νικητές όλων των κατηγοριών εκπρόσωποι των χορηγών μας Nature Valley, GTK Insurance, και Commsquare.

Όλοι οι νικητές πήραν για δώρο προϊόντα MOTUL Bike care από την εταιρεία Γατσούλης και δώρα από Peacock Bikes.

Αποτελέσματα https://www.oitimtb.gr/el/results

Από συμμετοχές, είχαμε ανά απόσταση τις ακόλουθες παρουσίες:

Μαραθώνιος 60χλμ = 31 συμμετοχές (από 37 εγγραφές)

Μαραθώνιος 60χλμ ebike = 8 συμμετοχές (από 10 εγγραφές)

Ημι-μαραθώνιος 28χλμ = 62 συμμετοχές (από 65 εγγραφές)

Ημι-μαραθώνιος 28χλμ ebike = 39 συμμετοχές (από 41 εγγραφές)

Fun Race 18χλμ = 68 συμμετοχές (από 78 εγγραφές)

Συνολικά 208 συμμετοχές, στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η αποχή περιορίστηκε στο 12%, πράγμα που πιστοποιεί ότι ο αγώνας έχει κερδίσει το κοινό του.

Ευχαριστήρια

Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς, δωροθέτες και υποστηρικτές του αγώνα.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας Mbike.gr, Adendure, iRun, Trail Girl, gazzetta.gr, Lamia Polis & Lamia Sports, Μag24

Ευχαριστούμε τους εθελοντές μας, συγχωριανούς και φίλους από το Μαυρολιθάρι, που ήταν υπέροχοι όλο το διήμερο· επίσης όλους τους φίλους από τα χωριά Πυρά, Παύλιανη και Κουμαρίτσι που μας στήριξαν τόσο ζεστά.

Τέλος και πάνω απ’ όλα ευχαριστούμε τους αθλητές για την συμμετοχή τους και ζητούμε συγνώμη για λάθη και αβλεψίες, που όπως και πέρυσι θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε.

OitiMTB Mavrolithari 2027

Ανανεώνουμε το ραντεβού για τον τέταρτο αγώνα στις 19-20/06/2027 στο Μαυρολιθάρι.

Μέχρι τότε μην χάνετε την ευκαιρία να επισκέπτεται τα μονοπάτια της Οίτης για χαλαρές βόλτες ή ακόμα και δυνατές προπονήσεις .

H σήμανση θα έχει αφαιρεθεί φυσικά αλλά στο σάιτ μας υπάρχουν τα αρχείς gpx:

https://www.oitimtb.gr/el/marathon, https://www.oitimtb.gr/el/semi-marathon, https://www.oitimtb.gr/el/fun-race