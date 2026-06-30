Το Paros Beach Hoops powered by FlexCar προσκαλεί όλη την οικογένεια σε μια μοναδική μπασκετική εμπειρία για καλό σκοπό, με Ambassador τον Βασίλη Σπανούλη

Η FlexCar και η Novibet ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα τριήμερο γεμάτο μπάσκετ, ψυχαγωγία και κοινωνική προσφορά στην καρδιά του καλοκαιριού.

Το Paros Beach Hoops powered by FlexCar, η κορυφαία μπασκετική εμπειρία έρχεται από τη FlexCar και τη Novibet στην παραλία της Παροικιάς από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου. Δεν πρόκειται για ένα απλό αθλητικό τουρνουά, αλλά για ένα μεγάλο παραθαλάσσιο φεστιβάλ για καλό σκοπό, γεμάτο ενέργεια, ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει ατέλειωτη διασκέδαση σε μικρούς και μεγάλους.

Μπάσκετ στην άμμο, μουσική και παιχνίδι για όλη την οικογένεια

Το Paros Beach Hoops μεταφέρει τη δράση του μπάσκετ εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού: πάνω στο κύμα! Με έναν απλό και άκρως διασκεδαστικό κανόνα (δύο βήματα και πάσα, ή δύο βήματα και σουτ), το παιχνίδι γίνεται γρήγορο, γεμάτο δράση και προσβάσιμο σε όλους.

Η διοργάνωση αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η παραλία θα γεμίσει με παράλληλες δράσεις, δυνατή μουσική από DJs, εκπλήξεις και activations υψηλού επιπέδου από την Peugeot (Gold Χορηγός) και τον Κυβερνήτη (Silver Χορηγός), εξασφαλίζοντας ότι γονείς και παιδιά θα ζήσουν στιγμές γεμάτες γέλιο, χαλάρωση και παιχνίδι κάτω από τον ήλιο.

Με την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη και κορυφαίο εξοπλισμό

Το κύρος και η ενέργεια της διοργάνωσης εκτοξεύονται με την παρουσία του επίσημου Ambassador του event, του θρύλου του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη. Ο «Kill Bill» θα βρίσκεται στην Πάρο για να εμπνεύσει τους μικρούς και μεγάλους φίλους του αθλήματος, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν με τις επίσημες μπάλες και τον κορυφαίο εξοπλισμό της Spalding (Official Partner), προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα πάνω στην άμμο.

Σκοράρουμε μαζί για καλό σκοπό

Πέρα από το παιχνίδι, το lifestyle και τη διασκέδαση, το Paros Beach Hoops έχει στον πυρήνα του την κοινωνική προσφορά. Σημαντικό μέρος των συνολικών εσόδων θα διατεθεί ως δωρεά για τη δημιουργία Μονάδας Αιμοκάθαρσης στην Πάρο, με τη Novibet να στηρίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, μέσω του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της Giant Heart. Πρόκειται για μια κίνηση ουσίας που απαντά σε μια πάγια και ζωτική ανάγκη, θωρακίζοντας την υγεία των μόνιμων κατοίκων αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών του νησιού.

Με επίσημο Χορηγό Επικοινωνίας το Gazzetta, που θα μεταφέρει ζωντανά τον παλμό και τα highlights της διοργάνωσης σε όλη την Ελλάδα, το Paros Beach Hoops σάς περιμένει να φτιάξετε ομάδα, να διασκεδάσετε με την οικογένειά σας στην παραλία και να βάλετε μαζί το πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου

Για περισσότερες πληροφορίες, πρόγραμμα και δηλώσεις συμμετοχής: