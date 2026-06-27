Η προπόνηση της εθνικής Σουηδίας στο Toyota Stadium έχει γίνει viral.

Η Σουηδία προετοιμάζεται για τη σπουδαία μάχη με τη Γαλλία στη φάση των 32 του Μουντιάλ.

Αυτό, ωστόσο, που έχει προκαλέσει εντύπωση είναι ότι οι Σκανδιναβοί έχουν στήσει τη βάση τους στο Toyota Stadium, το οποίο βρίσκεται υπό κατεδάφιση για την ανακατασκευή που έχει προγραμματιστεί για το 2028.

Ένα σκηνικό που έχει γίνει viral. Οι Σουηδοί, λοιπόν, προπονούνται σε ένα στάδιο που καταρρέει... Το Toyota Stadium στο Φρίσκο, βόρεια του Ντάλας κι έδρα της FC Dallas, βρίσκεται υπό ανακαίνιση για την επαναλειτουργία του το 2028. Η απόφαση ελήφθη όταν κατέρρευσε μία από τις κερκίδες.

«Απλώς αναρωτήθηκα τι συνέβη; Από όσο γνωρίζω, δεν υπήρξε καταιγίδα», δήλωσε με χιούμορ ο επιθετικός Ζενέλι στην Bild.

Στην γερμανική εφημερίδα, μίλησε και ο αθλητικός διευθυντής Στέφαν Πέτερσον κι επιβεβαίωσε ότι δεν τραυματίστηκε κανείς. «Προσπαθούσαν να κατεδαφίσουν κάτι και φαίνεται ότι έπεσε προς τη λάθος κατεύθυνση. Πιθανότατα χρησιμοποίησαν εκρηκτικό μηχανισμό και κάτι πήγε στραβά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο το γήπεδο και όλους τους άλλους χώρους ως συνήθως. Οι παίκτες εξεπλάγησαν λίγο όταν έφτασαν».

Με χωρητικότητα 20.000 θέσεων, το στάδιο Toyota ανακαινίζεται για να εισέλθει σε «μια νέα εποχή» το 2028 με ένα «υπερσύγχρονο στάδιο που ανταποκρίνεται στην υπερηφάνεια και το πάθος που χαρακτηρίζουν την κοινότητά μας», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του σταδίου .

Δείτε βίντεο από την προπόνηση της Σουηδίας και φόντο το μισογκρεμισμένο γήπεδο