Δριμύ κατηγορώ του Ταρέμι για τη FIFA: «Ένα Μουντιάλ καταστροφή, εξ αρχής δεν μας ήθελαν εδώ!»

Ο Μεχντί Ταρέμι απασφάλισε στις δηλώσεις του μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο κατηγορώντας τη FIFA και τον Ινφαντίνο πως εξ αρχής δεν ήθελαν το Ιράν στο Μουντιάλ.

Σοβαρές καταγγελίες κατά της FIFA εξαπέλυσε ο Μεχντί Ταρεμί, μετά την ισοπαλία (1-1) με την Αίγυπτο στο Σιάτλ. Το Ιράν είδε το γκολ που θα του χάριζε τη νίκη στις καθυστερήσεις να ακυρώνεται μέσω του VAR, με αποτέλεσμα η πρόκριση στους «32» να κρέμεται πλέον από μια κλωστή.

Είναι γνωστό πως η πορεία της ομάδας αυτής στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο έχει επισκιαστεί από σοβαρά προβλήματα, με τον άσο του Ολυμπιακού να κατηγορεί ανοιχτά τη FIFA και τον Τζάνι Ιφαντίνο πως θέλουν να τους θέσουν εκτός διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε στη μικτη ζώνη:

«Πάντα παραπονιόμαστε για αυτά τα πράγματα από την αρχή, είναι ένα Μουντιάλ καταστροφή. Μια καταστροφή. Ως επαγγελματίες παίκτες σε μια επαγγελματική διοργάνωση, δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο, αν είναι δίκαιο για τη FIFA, εντάξει, καλά για αυτούς. Αλλά δεν είναι δίκαιο. Ποιος θέλει να μας βοηθήσει; κανείς δεν βοηθάει. Κανείς. Ποιος πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα για εμάς; Ποιος; Η FIFA; Δεν ξέρω. Οι ΗΠΑ; Δεν ξέρω,απλά πείτε μου ένα όνομα.

Ο Ινφαντίνο ήρθε στα αποδυτήριά μας στο πρώτο παιχνίδι και είπε ότι θα λύσουμε κάθε πρόβλημα εδώ, αλλά στην πραγματικότητα η FIFA δεν έκανε τίποτα. Δεν μας ήθελαν εδώ εξ αρχής, πρέπει να παλέψουμε ενάντια στα πάντα εδώ. Δεν ξέρω αν ο κόσμος το θέλει αυτό ή όχι, αλλά όπως το βλέπουμε από τη δική μας οπτική γωνία, ναι, έτσι είναι, αυτό πιστεύω. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνης για τους ανθρώπους στο Ιράν, εκτός του Ιράν, για τη FIFA, για όλους. Αλλά δεν υπάρχει ειρήνη από τους άλλους προς εμάς».