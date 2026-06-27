Μουντιάλ 2026: Τα 9 ζευγάρια της φάσης των «32»
Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 πλησιάζει σιγά σιγά προς το τέλος της. Η 3η αγωνιστική ξεκίνησε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, με τους τελευταίους αγώνες να ολοκληρώνονται τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Ιουνίου.
Αρκετές ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση τους στη φάση των νοκ-άουτ, με το Πράσινο Ακρωτήρι, το Βέλγιο, την Αίγυπτο, αλλά και την Παραγουάη να σφραγίζουν σήμερα την πρόκριση τους στους «32». Από την άλλη, Ιράν και Σενεγάλη θα πρέπει να περιμένουν μέχρι αύριο για να μάθουν αν θα συνεχίσουν στο τουρνουά.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Teams QUALIFIED for the Round of 32 of the World Cup so far:
🇲🇽 Mexico
🇿🇦 South Africa
🇨🇭 Switzerland
🇨🇦 Canada
🇧🇦 Bosnia
🇧🇷 Brazil
🇲🇦 Morocco
🇺🇸 United States
🇦🇺 Australia
🇵🇾 Paraguay
🇩🇪 Germany
🇨🇮 Côte d'Ivoire
🇪🇨 Ecuador
🇳🇱 Netherlands
🇯🇵 Japan
🇸🇪 Sweden… pic.twitter.com/2kv4G6sonl— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 27, 2026
Δείτε ΕπίσηςΜουντιάλ 2026: Τα 4 ζευγάρια της φάσης των «32»
Το Μεξικό ήταν η πρώτη ομάδα που επιβεβαίωσε την πρόκριση στους 32, με τη νίκη με 1–0 επί της Νότιας Κορέας στο δεύτερο παιχνίδι των ομίλων. Η τρίτη συνεχόμενη νίκη, με σκορ 3–0 επί της Τσεχίας, επιβεβαίωσε ότι η «Ελ Τρι» τερμάτισε στην κορυφή του Ομίλου Α με εννέα βαθμούς.
Πλέον γνωρίζουμε, τα 9 από τα 16 ζευγάρια που θα αναμετρηθούν στη φάση των «32», ενώ τα υπόλοιπα 7 θα γίνουν γνωστά αύριο το βράδυ.
The World Cup bracket is nearly complete as Belgium and Egypt advance, Iran awaits their fate and New Zealand heads home…— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 27, 2026
For all your World Cup projections: https://t.co/VM1iatWXcv pic.twitter.com/88cAOMWeXm
Τα 9 ζευγάρια της φάσης των «32»
- Ολλανδία – Μαρόκο
- Βραζιλία – Ιαπωνία
- Νότια Αφρική – Καναδάς
- ΗΠΑ – Βοσνία
- Γερμανία - Παραγουάη
- Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία
- Γαλλία - Σουηδία
- Αυστραλία - Αίγυπτος
- Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.