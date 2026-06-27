Στην ΕΟΕ η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του Ολυμπιακού Κινήματος, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων Λος Άντζελες 2028.

Την Πρέσβη υποδέχθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ, Στέφανος Χανδακάς, καλωσορίζοντάς την στην πρώτη Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της ιστορίας, στη χώρα όπου γεννήθηκε η Ολυμπιακή Ιδέα και αναβίωσαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, καλωσόρισε θερμά την Αμερικανίδα Πρέσβη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα που επισκέπτεται επίσημα την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, γεγονός με ιδιαίτερο συμβολισμό για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο κ. Κούβελος δήλωσε

«Η σημερινή μας συνάντηση φέρνει κοντά δύο χώρες που συνδέονται με άριστες σχέσεις, αμοιβαίο σεβασμό και μια κοινή πίστη στις αξίες που ο αθλητισμός εκφράζει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο: την αριστεία, τη φιλία, τον σεβασμό και την ενότητα. Το Ολυμπιακό Κίνημα υπήρξε πάντοτε μια γέφυρα που ενώνει έθνη, πολιτισμούς και λαούς. Μας υπενθυμίζει ότι, πέρα από σύνορα και γλώσσες, υπάρχει κάτι βαθιά ανθρώπινο που μας ενώνει: η προσπάθεια να ξεπερνούμε τον εαυτό μας, να γινόμαστε καλύτεροι και να προοδεύουμε μαζί.

Καθώς στρέφουμε το βλέμμα μας προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028, είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτελέσουν μια γιορτή αριστείας, καινοτομίας, συμπερίληψης και έμπνευσης. Παράλληλα, θα αποτελέσουν μια μοναδική ευκαιρία να φέρουν ακόμη πιο κοντά την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Ολυμπιακής οικογένειας, ενισχύοντας περαιτέρω μια σχέση που ήδη χαρακτηρίζεται από θερμή συνεργασία, ισχυρούς δεσμούς και μεγάλες προοπτικές».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αρχηγός Αποστολής της Team Hellas για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028, Πέτρος Συναδινός, καθώς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας της ΕΟΕ, Θωμάς Τόκας.

Ο κ. Συναδινός παρουσίασε την πορεία της προετοιμασίας της Team Hellas για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, ενώ ο κ. Τόκας ενημέρωσε την Πρέσβη για τον σχεδιασμό της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, η οποία θα ξεκινήσει με την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και θα καταλήξει στο Λος Άντζελες, μεταφέροντας το διαχρονικό μήνυμα της ειρήνης, της φιλίας και της ενότητας λίγο πριν από την έναρξη των Αγώνων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και των αμερικανικών θεσμών κατά την πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028.

Ως ιδιαίτερα συμβολική κίνηση, που αναδεικνύει τους ιστορικούς δεσμούς της Ελλάδας με το Ολυμπιακό Κίνημα και τη σκυτάλη που οδηγεί από τη γενέτειρα των Αγώνων στην πόλη που θα τους φιλοξενήσει το 2028, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος προσέφερε στην Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τη δάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο Κορτίνα 2026, ως αναμνηστική χειρονομία υψηλού συμβολισμού και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.