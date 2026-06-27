Νεκρός 18χρονος διεθνής της Βενεζουέλας μετά τους φονικούς σεισμούς

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Βενεζουέλα ο θάνατος του 18χρονου διεθνούς με την εθνική U20, Γιμβέρτ Μπεροτεράν, μετά τους δύο φονικούς σεισμούς.

Ο 18χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής της Βενεζουέλας, Γιμβέρτ Μπεροτεράν, έχασε τη ζωή του μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς (7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ) που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και βαρύ απολογισμό σε ανθρώπινες απώλειες.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκεζ, οι νεκροί ανέρχονται σε 920, ενώ περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βενεζουέλας (FVF) επιβεβαίωσε τον θάνατο του νεαρού αθλητή, αποχαιρετώντας τον δημόσια και τονίζοντας ότι τίμησε τη χώρα του «με υπερηφάνεια, αφοσίωση και αγάπη». Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, ο ίδιος μαζί με την κοπέλα του, Βαλεντίνα Σαντοβάλ βρέθηκαν νεκροί στα χαλάσματα μετά από 40 ώρες χωρίς βοήθεια σωστικών συνεργείων.

Han confirmado la muerte del joven promesa del fútbol venezolano, Berroteran.



Fuerza a sus familiares. pic.twitter.com/BQgik0zVA5 — 😎 (@AjOrtizS) June 26, 2026

Ο Μπεροτεράν αγωνιζόταν στην εθνική ομάδα U20, έχοντας αναδειχθεί μέσα από τα τμήματα υποδομής της U15. Το 2025 είχε συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, όπου είχε αγωνιστεί απέναντι στην Αγγλία. Σε συλλογικό επίπεδο είχε ήδη ενταχθεί στην πρώτη ομάδα της Oυνιβερσιτάδ Σεντράλ, καταγράφοντας συμμετοχές τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο της χώρας.

Η ομάδα του εξέφρασε τη βαθιά τους οδύνη, κάνοντας λόγο για μια απώλεια που ξεπερνά τον αθλητισμό. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων και για τους αγνοουμένους, σε μια περίοδο εθνικού πένθους μετά την καταστροφική σεισμική δραστηριότητα.