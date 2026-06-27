Ο Βάιος και Μπάτης σχολιάζουν το τέλος των ομίλων του Μουντιάλ

Η τελευταία νύχτα των ομίλων δεν αφήνει περιθώριο για ύπνο: Παναμάς – Αγγλία, Κολομβία – Πορτογαλία και Ιορδανία – Αργεντινή, με τα μάτια ανοιχτά μέχρι τις 7 το πρωί.

- Βάιε, μη μου το θυμίζεις.

Η κουκουβάγια της Novibet δεν χρειάζεται να πει λέξη. Έχει ακόμα ανοιχτό το δελτίο της προηγούμενης νύχτας, εκεί που η Πορτογαλία διέλυσε 5-0 το Ουζμπεκιστάν — ακριβώς το ξέσπασμα που είχε προβλέψει. Το 1/1 & Over 2.5 είχε κλειδώσει πριν καλά καλά ζεσταθεί ο Μπάτης.

Ο Μπάτης, από την άλλη, θυμάται δύο πράγματα: την κεφαλιά του Χάρι Κέιν που δεν ήρθε ποτέ (Αγγλία – Γκάνα 0-0) και το G/G της Κολομβίας με τη ΛΔ Κονγκό που χάθηκε στο 1-0. Δύο ρίσκα, δύο άδεια δελτία.

Τελευταία νύχτα των ομίλων και το πρόγραμμα είναι ολόκληρο μετά τα μεσάνυχτα. Τρία ματς, καμία δικαιολογία για ζέσταμα.

Βάιος και Μπάτης, η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet, αναλύουν και προβλέπουν αποκλειστικά για το Gazzetta. Είσαι ξύπνιος;

Βάιος: Η φωνή της λογικής

Η Αγγλία ήρθε στο Μουντιάλ, διέλυσε 4-2 την Κροατία και μετά κόλλησε στο γκανέζικο κατενάτσιο. Δεν χρειάζεται να ψάξω βαθιά. Ο Παναμάς είναι ο πιο αδύναμος του ομίλου και η ομάδα του Τούχελ ξέρει να καθαρίζει χωρίς να εκτίθεται πίσω.

Δεν με νοιάζει αν το γκολ θα μπει στο 20’ ή στο 70’. Με νοιάζει ότι η Αγγλία θα κερδίσει και δεν θα αφήσει τον Παναμά να πλησιάσει στην περιοχή της. Νίκη και μηδέν παθητικό.

Και μετά, στις 5 το πρωί, η Αργεντινή. Έξι στους έξι βαθμούς, ήδη πρώτη, χαλαρή. Ο Σκαλόνι θα ξεκουράσει κόσμο, απολύτως λογικό. Αλλά όποιον κι αν στείλει μπροστά, η

Ιορδανία δεν έχει την άμυνα να τον κρατήσει.

Ο Χουλιάν Άλβαρες είναι ακριβώς ο τύπος παίκτη που ευνοείται από ένα τέτοιο ματς: μπαίνει πρώτη φορά βασικός, βρίσκει χώρο, σκοράρει. Δεν ψάχνω το σκορ. Ψάχνω ποιος θα γράψει το όνομά του στον πίνακα και λέω Άλβαρες.

Την ίδια ώρα, όμως, παίζεται και ένα ματς για μερακλήδες: Αλγερία – Αυστρία.

Και οι δύο ομάδες ξέρουν ότι η ισοπαλία τις στέλνει αγκαλιά στην επόμενη φάση. Όταν κανείς δεν θέλει να χαλάσει αυτό που ήδη κρατάει, η μπάλα παίζεται στη σέντρα.

Προτάσεις Βάιου

Παναμάς – Αγγλία (00:00): 2 & N/G @1.86

Ιορδανία – Αργεντινή (05:00): Χουλιάν Άλβαρες να σκοράρει @1.85

Αλγερία – Αυστρία (05:00): Χ @2.30

Μπάτης: Η φωνή του ρίσκου

Κολομβία – Πορτογαλία και όλοι περιμένουν σόου. Ο Κριστιάνο στα 41 του βάζει γκολ σε έκτο διαφορετικό Μουντιάλ, η Πορτογαλία έρχεται από πεντάρα, ο Λουίς Ντίας πετάει. Κανονικά εδώ παίζεις γκολ.

Γυρίζω την πλάτη μου στο προφανές και σημειώνω το δεδομένο: η Κολομβία έχει ήδη προκριθεί και της φτάνει η ισοπαλία για να βγει πρώτη. Όταν μια άμυνα σκληρών Λατίνων ξέρει ότι το Χ τη βολεύει, το κρατάει με νύχια και με δόντια.

Και πάμε στο ίδιο ματς με τον Βάιο, αλλά από την ανάποδη. Ο Βάιος βλέπει τον Άλβαρες σκόρερ. Εγώ βλέπω το ροτέισον του Σκαλόνι.

Αλλαγμένη ενδεκάδα σημαίνει χαλαρές γραμμές, και η Ιορδανία, που έχει ήδη δείξει ότι ξέρει να σκοράρει, μπορεί να τρυπώσει μία φορά στην πειραματική άμυνα της «αλμπισελέστε».

Δεν θέλω «νίκη Αργεντινής». Πολύ απλό για τα γούστα μου. Θέλω και γκολ της Ιορδανίας και πεντακάθαρη υπεροχή της Αργεντινής στο φινάλε. Ακριβές σκορ 1-4. Στις 5 το πρωί, μόνο έτσι έχει νόημα να είσαι ξύπνιος.

Προτάσεις Μπάτη

Κολομβία – Πορτογαλία (02:30): Χ @3.70

Ιορδανία – Αργεντινή (05:00): Ακριβές σκορ 1-4 @17.50

Οι όμιλοι τελείωσαν. Η πραγματική νύχτα μόλις ξεκινά.

Και οι βάρδιες στο Gazzetta συνεχίζονται.