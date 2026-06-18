Q&A στο Νίκο Αναδιώτη, Ευρωβουλευτή

“Εμείς είμαστε υπέρ όλων των ανθρώπων – έχουμε ίσα ανθρώπινα δικαιώματα”

Ο Νίκος Αναδιώτης αναλύει τη στάση του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις μειονότητες και τη θρησκευτική ελευθερία



Η ομάδα του Gazzetta EU HUB βρέθηκε στο Στρασβούργο και ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κοκκίνης συνομίλησε με τον Ευρωβουλευτή Νίκο Αναδιώτη.

Στο περιθώριο των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής Νίκος Αναδιώτης κλήθηκε να απαντήσει στο κατά πόσο ένας πολιτικός που υποστηρίζει πιο παραδοσιακές κοινωνικές θέσεις μπορεί να ασκήσει ουσιαστική επιρροή σε ένα κοινοβουλευτικό περιβάλλον που κινείται προς διαφορετική φιλοσοφική κατεύθυνση στα ζητήματα συμπερίληψης, ενσωμάτωσης και δικαιωμάτων μειονοτήτων.

Ο κ. Αναδιώτης ξεκαθάρισε εξαρχής ότι θεωρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα «αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», επισημαίνοντας ότι πρόσφατα κατέθεσε πρωτοβουλία για ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αντικείμενο την προστασία της ελληνορθόδοξης μειονότητας στη Συρία.

Όπως ανέφερε, το ψήφισμα ζητά άμεση διπλωματική παρέμβαση και ανθρωπιστική βοήθεια για τους πληθυσμούς που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές διώξεις και απειλές. Παρά το γεγονός ότι δεν ανήκει σε κάποια ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα, υποστήριξε ότι κατάφερε να εξασφαλίσει περισσότερες από τις απαιτούμενες 36 υπογραφές ευρωβουλευτών για την προώθηση της πρωτοβουλίας του.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι οι υπογραφές προήλθαν από εκπροσώπους διαφορετικών πολιτικών χώρων, κάτι που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι υπάρχουν πεδία συναίνεσης πέρα από ιδεολογικές διαφορές.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο κ. Αναδιώτης υποστήριξε ότι αυτά δεν πρέπει να αφορούν μόνο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά το σύνολο των πολιτών και των μειονοτήτων. «Εμείς είμαστε υπέρ όλων των ανθρώπων. Έχουμε ίσα ανθρώπινα δικαιώματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ευρωβουλευτής στάθηκε επίσης στη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας, υπογραμμίζοντας ότι η υπεράσπισή της δεν αφορά αποκλειστικά την ορθόδοξη πίστη, αλλά το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ασκεί ελεύθερα τη θρησκεία του.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής του παρουσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.