Δυνατά παιχνίδια στο Παγκόσμιο με καθημερινό Undoxing εμπειριών και προσφορών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Super ενισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές και Mούντο Game στα καταστήματα Allwyn.

Τα πρώτα τους παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο δίνουν τέσσερα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Πορτογαλία και η Αγγλία.

Σήμερα, στις 22:00, η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Την Τετάρτη, στις 04:00, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή παίζει με την Αλγερία και ακολουθούν στις 20:00 ο αγώνας της Πορτογαλίας με το Κονγκό και στις 23:00 η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* στο Παγκόσμιο.



Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn



Κάθε μέρα για όλους τους αγώνες σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn: Super ενισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές, καθώς και το Mούντο Game.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn.

Mε το νέο Μούντο Game* προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς 33 smartphone (ένα κάθε μέρα) και 4 εισιτήρια στην Μόντσα.

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Οι ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ



Πολλές είναι οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τα πιο δυνατά παιχνίδια:

Γαλλία-Σενεγάλη (Τρίτη, 22:00)

• Γαλλία Νίκη με Μηδέν Παθητικό

• G/G & Over 2,5

• K. Eμπαμπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Γαλλία να κερδίσει

Αργεντινή-Αλγερία (Τετάρτη, 04:00)

• Οver 2,5 γκολ & Οver 7,5 κόρνερ

• Λ. Μαρτίνες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Αργεντινή να κερδίσει

• Οver 0,5 γκολ Αργεντινή & Οver 5,5 Αργεντινή κόρνερ



Πορτογαλία-Λ.Δ. Κονγκό (Τετάρτη, 20:00)

• Πορτογαλία να κερδίσει & Οver 6,5 Πορτογαλία κόρνερ

• Οver 3,5 γκολ & Οver 7,5 κόρνερ

• Κ. Ρονάλντο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Πορτογαλία να κερδίσει & Οver 9,5 κόρνερ



Αγγλία-Κροατία (Τετάρτη, 23:00)

• 1ο ημίχρονο Συνολικά Γκολ: 2-3

• Aγγλία μόνο να σκοράρει

• Οver 2,5 γκολ & Οver 9,5 κόρνερ



Μεξικό-Νότια Κορέα (Πέμπτη, 04:00)

• Ρ. Χιμένεθ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μεξικό να κερδίσει

• Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 7,5 κόρνερ

• Οver 0,5 Mεξικό γκολ & Οver 5,5 Mεξικό κόρνερ

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ