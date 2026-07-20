Τελικός Μουντιάλ 2026: Γιατί ο Κουκουρέγια έθαψε ένα νόμισμα στο γήπεδο
Την ώρα που οι εθελοντές αποχωρούσαν με γοργό βήμα από τον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να ξεκινήσει ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, ο Μαρκ Κουκουρέγια έσπευσε να θάψει ένα νόμισμα στο χορτάρι, κοντά στην πλάγια γραμμή.
Γιατί το έκανε αυτό ο Ίβηρας αμυντικός; Επειδή του το είχε ζητήσει ο Ζοάν Καπντεβίλα! Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ότι είχε πράξει το ίδιο το 2010, πριν η Ισπανία λυγίσει την Ολλανδία στη Νότια Αφρική και είχε ζητήσει από τον νέο μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης να πράξει αναλόγως, για γούρι.
Όπως αποδείχτηκε, η πρακτική αυτή είχε αποτέλεσμα, με τη Φούρια Ρόχα να νικά εκ νέου 1-0 στην παράταση και να στέφεται πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της!
🤫 Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO...— Joan Capdevila (@capde11) July 20, 2026
⭐️ En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO! pic.twitter.com/pPsSsf34FU
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