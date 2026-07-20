Ο Ζοάν Καπντεβίλα αποκάλυψε τον λόγο που ο Μαρκ Κουκουρέγια έθαψε ένα νόμισμα στον αγωνιστικό χώρο πριν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Την ώρα που οι εθελοντές αποχωρούσαν με γοργό βήμα από τον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να ξεκινήσει ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, ο Μαρκ Κουκουρέγια έσπευσε να θάψει ένα νόμισμα στο χορτάρι, κοντά στην πλάγια γραμμή.

Γιατί το έκανε αυτό ο Ίβηρας αμυντικός; Επειδή του το είχε ζητήσει ο Ζοάν Καπντεβίλα! Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ότι είχε πράξει το ίδιο το 2010, πριν η Ισπανία λυγίσει την Ολλανδία στη Νότια Αφρική και είχε ζητήσει από τον νέο μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης να πράξει αναλόγως, για γούρι.

Όπως αποδείχτηκε, η πρακτική αυτή είχε αποτέλεσμα, με τη Φούρια Ρόχα να νικά εκ νέου 1-0 στην παράταση και να στέφεται πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της!