Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Υπάρχουν χρονιές που κρίνονται από έναν τίτλο. Υπάρχουν όμως και χρονιές που κρίνονται από τον τρόπο με τον οποίο κατακτάται αυτός. Η φετινή ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Ο Ολυμπιακός δεν έφτασε στην κορυφή ακολουθώντας έναν εύκολο δρόμο. Διένυσε μια διαδρομή γεμάτη απαιτήσεις, πίεση, τραυματισμούς, αμφισβήτηση και αμέτρητες αγωνιστικές προκλήσεις.

Κι όμως, όταν έφτασε η στιγμή του απολογισμού, βρέθηκε ξανά εκεί όπου η ιστορία του επιβάλλει να βρίσκεται: στην κορυφή. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεπέρασε το εμπόδιο του Παναθηναϊκού, έκοψε πρώτη το νήμα στις τρεις νίκες και απέδειξε ότι οι μεγάλες επιτυχίες χτίζονται πάνω σε στέρεες βάσεις. Σε έναν οργανισμό που γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται τις δυσκολίες, να απορροφά τους κραδασμούς και να βρίσκει λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Και σε όλη αυτή τη διαδρομή, η bwin ήταν σταθερά στο πλευρό του.

Όταν οι δυνάμεις λιγόστευαν, όταν η σωματική και πνευματική καταπόνηση έμοιαζε να φτάνει στα όριά της, ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να συνεχίσει. Να αντλήσει ενέργεια από τον χαρακτήρα του, από την προσωπικότητα των παικτών του και από τη νοοτροπία που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια. Το Πρωτάθλημα Ελλάδας αποτελεί τη σφραγίδα μιας χρονιάς που θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια. Μιας σεζόν που δεν χάρισε απλώς τίτλους, αλλά πρόσφερε εικόνες, συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη των φιλάθλων. Μιας χρονιάς κατά την οποία ο Ολυμπιακός απέδειξε πως η επιτυχία δεν είναι ποτέ προϊόν συγκυρίας, αλλά αποτέλεσμα καθημερινής δουλειάς, αφοσίωσης και πίστης σε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Σε αυτή την πορεία, πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν διάφοροι παίκτες. Άλλοτε ο Εβάν Φουρνιέ, άλλοτε ο Σάσα Βεζένκοβ. Η κραυγή όμως του τελευταίου μετά το καλάθι για το 83-72, στη φάση που ακολούθησε το εύστοχο τρίποντο του Κόρι Τζόσεφ, έμοιαζε να συμπυκνώνει ολόκληρη τη διαδρομή των τελικών: την πίεση, την επιμονή και τελικά τη λύτρωση. Μια εικόνα που θα μπορούσε να σταθεί ως το ιδανικό εξώφυλλο αυτής της σειράς, αλλά και μιας ολόκληρης χρονιάς.

Κατέκτησε τα… πάντα στο διάβα του

Και αν το πρωτάθλημα αποτέλεσε τον ιδανικό επίλογο, η κατάκτηση της EuroLeague ήταν αναμφίβολα η κορυφαία στιγμή αυτής της σπουδαίας διαδρομής. Η επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης δεν ήταν απλώς μια αγωνιστική επιτυχία. Ήταν η επιβεβαίωση μιας ολόκληρης φιλοσοφίας. Ήταν η δικαίωση μιας ομάδας που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, διεκδικώντας κάθε χρόνο μέχρι τέλους τους μεγαλύτερους στόχους. Με συνέπεια, χαρακτήρα και αγωνιστική ταυτότητα που ξεχωρίζει, οι «Ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να ανέβουν ξανά στον ευρωπαϊκό θρόνο, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους και γράφοντας μία ακόμη χρυσή σελίδα στο βιβλίο των επιτυχιών τους.

Οι μεγάλες ομάδες δεν ορίζονται μόνο από τους τίτλους που κατακτούν. Ορίζονται από τη συνέπεια με την οποία παραμένουν πρωταγωνίστριες. Από τη δυνατότητά τους να δημιουργούν νέες γενιές πρωταθλητών, να εμπνέουν τους φιλάθλους τους και να διατηρούν αναλλοίωτη την ταυτότητά τους ανεξαρτήτως συνθηκών. Ο Ολυμπιακός το πέτυχε αυτό. Και το πέτυχε με τρόπο που τον καθιστά ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά brands της Ευρώπης.

Οκτώ χρόνια γεμάτα περηφάνια και τίτλους!

Για την bwin, η φετινή χρονιά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Όχι μόνο λόγω των τίτλων που κατέκτησε ο Ολυμπιακός, αλλά και επειδή συμπυκνώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο όλα όσα αντιπροσώπευσε η κοινή τους πορεία τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Οκτώ χρόνια γεμάτα δυνατές στιγμές. Οκτώ χρόνια κατά τα οποία η bwin βρέθηκε σταθερά στο πλευρό του Ολυμπιακού, μοιραζόμενη κάθε συναίσθημα, κάθε πρόκληση, κάθε χαρά και κάθε απογοήτευση. Από τις βραδιές των μεγάλων θριάμβων μέχρι τις στιγμές που απαιτούσαν υπομονή και επιμονή. Από τις νίκες που πανηγυρίστηκαν μέχρι τα μαθήματα που άφησαν οι ήττες. Μια σχέση που χτίστηκε πάνω στην εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό και σε ένα κοινό όραμα για διαρκή πρόοδο και εξέλιξη.

Στη διάρκεια αυτών των ετών, η συνεργασία ανάμεσα στην bwin και τον Ολυμπιακό ξεπέρασε τα στενά όρια μιας χορηγικής σχέσης. Μετατράπηκε σε μια ουσιαστική σύμπλευση δύο οργανισμών που μοιράζονται κοινές αξίες. Την προσήλωση στο ήθος και τη φιλοδοξία. Τη συνέπεια, τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση.

Παράλληλα, η κοινή τους πορεία δεν περιορίστηκε μόνο στους αγωνιστικούς χώρους. Μέσα από σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες, δράσεις αλληλεγγύης και ενέργειες με ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία, οι δύο πλευρές απέδειξαν ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως δύναμη προσφοράς και έμπνευσης. Η στήριξη ιδρυμάτων, οργανισμών, νοσοκομείων και ανθρώπων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή δύσκολων καταστάσεων αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι αυτής της κοινής διαδρομής.

Λένε ότι οι μεγάλες συνεργασίες μοιάζουν με τα μεγάλα ταξίδια. Δεν τις καθορίζει μόνο ο προορισμός, αλλά όλα όσα συμβαίνουν στη διαδρομή. Άλλωστε, η αξία βρίσκεται στη διαδρομή και όχι μόνο στον προορισμό, στις στιγμές που σε δικαιώνουν. Γιατί στο τέλος, αυτό που μένει δεν είναι μόνο οι κορυφές που κατακτήθηκαν, αλλά όλα όσα χρειάστηκαν για να φτάσεις σε αυτές. Και η bwin ήταν εκεί!

Κοιτάζοντας πίσω σε αυτά τα οκτώ χρόνια, υπάρχουν αμέτρητες τέτοιες στιγμές. Βραδιές που έμειναν ανεξίτηλες στη μνήμη. Νίκες που κρίθηκαν στην τελευταία κατοχή. Επιστροφές που έμοιαζαν αδύνατες. Τρόπαια που σήκωσαν ψηλά την περηφάνια εκατομμυρίων φιλάθλων. Και πάνω απ’ όλα, η διαρκής αίσθηση ότι κάθε νέα πρόκληση αποτελούσε αφορμή για ένα ακόμη βήμα μπροστά.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να γράφει τη δική του σπουδαία ιστορία στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μια ιστορία γεμάτη πάθος, επιμονή και φιλοδοξία. Μια ιστορία που δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται. Και η bwin αισθάνεται υπερήφανη που αποτέλεσε μέρος ενός τόσο σημαντικού κεφαλαίου αυτής της διαδρομής. «Ο Ολυμπιακός τα τελευταία 5 χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη» τόνισαν, οι ιδιοκτήτες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος και το βραβευμένο brand έβαλε το λιθαράκι του για την εδραίωση στην κορυφή.

Η οκταετής αυτή διαδρομή έχει αναγνωριστεί και θεσμικά, με σημαντικές διακρίσεις στα Sports Marketing Awards και στα Sponsorship Awards, όπου η bwin και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχουν τιμηθεί με Χρυσά και Πλατινένια βραβεία για τη χορηγική τους συνεργασία, αλλά και για το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη συνέπεια, τη στρατηγική αξία και το ουσιαστικό αποτύπωμα της συνεργασίας.

Εξάλλου, οι στιγμές που δημιούργησαν μαζί ο Ολυμπιακός και η bwin όλα αυτά τα χρόνια είναι αρκετές για να θυμίζουν ότι οι πιο ξεχωριστές διαδρομές δεν μετριούνται μόνο με τρόπαια, αλλά με το αποτύπωμα που αφήνουν πίσω τους. Ένα αποτύπωμα γεμάτο υπερηφάνεια, πίστη, κοινές αξίες και μεγάλες κορυφές. Ένα αποτύπωμα αντάξιο δύο ονομάτων που πορεύτηκαν μαζί με βλέμμα πάντα στραμμένο ψηλά.

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