Χωρίς Μουντιάλ 13.000 γονείς στην Αργεντινή λόγω απλήρωτης διατροφής, μιας και... μπλοκαρίστηκαν στα σύνορα πριν περάσουν στις ΗΠΑ!

Η ποδοσφαιρική φρενίτιδα που έχει καταλάβει την Αργεντινή ενόψει του Μουντιάλ ωθεί χιλιάδες φιλάθλους να αναζητήσουν κάθε δυνατό τρόπο για να βρεθούν κοντά στην εθνική ομάδα, η οποία διεκδικεί τη διατήρηση των σκήπτρων της στην τελευταία, πιθανότατα, μεγάλη διεθνή διοργάνωση του Λιονέλ Μέσι.

Ωστόσο, για περίπου 13.000 γονείς το όνειρο του ταξιδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες τερματίστηκε πριν καν ξεκινήσει. Οι αρχές της Αργεντινής προχώρησαν στον αποκλεισμό τους, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν καταβάλει τις προβλεπόμενες διατροφές για τα παιδιά τους.

Η απόφαση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ασφαλείς Κερκίδες», μέσω του οποίου οι αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν τη συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις ατόμων που παραμελούν βασικές οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο δήμαρχος του Μπουένος Άιρες, Χόρχε Μάκρι, ήταν κατηγορηματικός: «Όσοι δεν φροντίζουν τα παιδιά τους δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα γήπεδα».

Στο πλαίσιο αυτό, παραδόθηκε στις αμερικανικές αρχές κατάλογος με πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί από τα δικαστήρια της Αργεντινής για μη καταβολή διατροφής ή έχουν βεβαρημένο ποινικό μητρώο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα τελευταία τρία χρόνια ελέγχθηκαν περισσότεροι από 4 εκατομμύρια φίλαθλοι σε 1.328 ποδοσφαιρικούς αγώνες, ενώ εντοπίστηκαν 1.166 άτομα εις βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης.