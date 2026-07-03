Τάισον: «Ευγνώμων για την ευκαιρία να ζήσω ξανά αυτή την εμπειρία, ΠΑΟΚΑΡΑ»
Ο Τάισον θα μείνει για ακόμα μια χρονιά κάτοικος Θεσσαλονικής, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ εντάχθηκε στην προετοιμασία στο Ζαλτμπόμελ και έκανε ατομικό πρόγραμμα.
Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ανέβασε video με την άφιξη του 38χρονου winger στο ξενοδοχείο και ο Βραζιλιάνος με ανάρτηση του έστειλε το μήνυμα του για την παραμονή του στην Τούμπα.
Η ανάρτηση του Τάισον
«Είθε αυτή να είναι μια σεζόν γεμάτη μεγάλες επιτυχίες.
Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να ζήσω ξανά αυτή την εμπειρία μαζί με όλους εσάς, ΠΑΟΚΑΡΑ!
Πάμε όλοι μαζί!».
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