15 χρόνια Spetses Mini Marathon: Μια διαδρομή αθλητισμού και προσφοράς με τη στήριξη της bwin!

Το Spetses Mini Marathon γιορτάζει 15 χρόνια επιτυχημένης πορείας, με την bwin να συμπληρώνει οκτώ χρόνια συνεργασίας με έναν θεσμό που εμπνέει και ενώνει.

Το Spetses Mini Marathon γιορτάζει φέτος 15 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα. Σταθερός συνοδοιπόρος σε αυτή τη διαδρομή είναι η bwin, η οποία συμπληρώνει οκτώ χρόνια στήριξης της διοργάνωσης, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή της και στην ενίσχυση του κοινωνικού και αθλητικού της αποτυπώματος.

Με χιλιάδες συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε χρόνο, το Spetses Mini Marathon έχει συνδέσει τον αθλητισμό με την ευεξία, τη συμμετοχή και την τοπική ανάπτυξη, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη των Σπετσών ως κορυφαίου προορισμού αθλητικού τουρισμού.

Το διαχρονικό μήνυμα της διοργάνωσης, «Νίκη είναι η συμμετοχή», εκφράζει τη φιλοσοφία ενός αγώνα που απευθύνεται σε όλους, από επαγγελματίες αθλητές και

ερασιτέχνες δρομείς μέχρι οικογένειες και παιδιά, προάγοντας τη χαρά της συμμετοχής και της προσωπικής προσπάθειας.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η φετινή συνέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στις Σπέτσες, στον τόπο όπου γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το Spetses Mini Marathon. Περισσότεροι από 200 προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων αθλητές, δημιουργοί περιεχομένου, χορηγοί, εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και φορείς της τοπικής κοινωνίας, συμμετείχαν σε μια ξεχωριστή ολοήμερη εμπειρία αφιερωμένη στα 15 χρόνια της διοργάνωσης.

Η ημέρα περιλάμβανε την επίσημη παρουσίαση στο ιστορικό Μουσείο της Μπουμπουλίνας, τιμητική φύτευση στο Δημαρχείο Σπετσών, γεύμα στο Poseidonion Grand Hotel και περιήγηση στο νησί, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία, τη φιλοξενία και τη μοναδική ταυτότητα των Σπετσών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας του θεσμού.

Η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, τόνισε: «Η φετινή χρονιά έχει ξεχωριστή σημασία για όλους μας, καθώς γιορτάζουμε τα 15 χρόνια ενός θεσμού που έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό και τον αθλητικό τουρισμό. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η φετινή συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται για πρώτη φορά στις Σπέτσες, στον τόπο όπου γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το Spetses Mini Marathon. Για την bwin, η οκταετής συνεργασία μας με το Spetses Mini Marathon αποτελεί μια σχέση εμπιστοσύνης και κοινών αξιών, την οποία είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε να στηρίζουμε, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός θεσμού που εμπνέει, ενώνει και προσφέρει».

Η bwin επενδύει σταθερά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ελληνικό αθλητισμό και παράγουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η συμπλήρωση 15 χρόνων αποτελεί παράλληλα αφετηρία για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της διοργάνωσης. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η bwin συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την ευεξία, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θετικών εμπειριών για όλους.

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