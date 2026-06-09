Το Gazzetta η Νο1 επιλογή των φιλάθλων σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα

Σε ακόμη ένα μεγάλο αθλητικό ραντεβού, το Gazzetta (απ)έδειξε γιατί είναι το κορυφαίο αθλητικό site της χώρας. Με αριθμούς!

Λένε πως την Άνοιξη κρίνονται όλα. Τότε έρχονται οι μεγάλοι αγώνες, αυτοί που κρίνουν προκρίσεις και... τίτλους. Κι όπως πάντα, το Gazzetta ήταν "εκεί" στο μεγάλο ραντεβού. Όχι μόνο της Stoiximan Super League, αλλά και της EuroLeague, του Champions League. Παντού!

Ο Μάιος επιβεβαίωσε αυτό που -λίγο πολύ- γνωρίζουν άπαντες: ότι δηλαδή το Gazzetta είναι το κορυφαίο αθλητικό site της χώρας, σε σταθερή βάση.

Η συντακτική ομάδα του Gazzetta έδωσε ένα νέο ρεσιτάλ, έπαιξε... μεγάλη μπάλα και διατηρήθηκε στην κορυφή, έχοντας τη συμπαράσταση του πιο πιστού κοινού του διαδικτύου: των φανατικών οπαδών του.

Οι 6.400.000 μοναδικοί χρήστες (unique visitors) τον Μάιο λοιπόν σε κάθε πλατφόρμα (desktop, mobile, app) μπορούν να το επιβεβαιώσουν!

Είτε 6ος είτε 12ος παίκτης (απ' όποια σκοπιά κι αν το δει κανείς), όλοι εσείς φέρατε το Gazzetta στην κορυφή γι' ακόμη μια φορά, παραμένοντας πιστοί στην αγαπημένη συνήθεια. Η εγκυρότητα και η ταχύτητα της είδησης, τα αποκλειστικά, οι αναλύσεις και το πλούσιο περιεχόμενο που δημιουργήθηκε στις πιο μεγάλες αθλητικές στιγμές της Ελλάδας και της Ευρώπης έκαναν (ξανά) τη διαφορά.

Χάρη σ' εσάς!

Οι μεγάλες και κρίσιμες μονομαχίες της EuroLeague (σε Playoffs και -κυρίως- Final Four), οι αγώνες που έδωσαν στην ΑΕΚ τον τίτλο στη Stoiximan Super League και ο τελικός του Champions League (κι άλλα τόσα) καλύφθηκαν με πολύπλευρο, πολυδιάστατο και -πάνω απ' όλα- έγκυρο τρόπο από τη συντακτική ομάδα του Gazzetta!

Το νέο ρεκόρ του LIVE Match στον τελικό της EuroLeague (1.400.000 Pageviews) άλλωστε αποτυπώνει πλήρως τη δική σας καθημερινότητα, ειδικά από την στιγμή που όλες οι μεγάλοι αγώνες που κρίθηκαν στην κόψη του ξυραφιού είχαν ως κοινό παρονομαστή το Gazzetta. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως στο Top 10 του Μαΐου βρέθηκαν αποκλειστικά τα LIVE Matches της EuroLeague!

Δεν σταματάμε όμως εδώ. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κι εκεί, ξέρετε...