Καθημερινό Unboxing εμπειριών και προσφορών* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

Δύο ημέρες μας χωρίζουν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για πρώτη φορά θα πάρουν μέρος 48 ομάδες στην κορυφαία διοργάνωση και θα δώσουν συνολικά 104 αγώνες σε 3 χώρες, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* στο Παγκόσμιο.

Κάθε μέρα για όλους τους αγώνες σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn: Super ενισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές, καθώς και το Mούντο Game.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

Mε το νέο Μούντο Game* από την Τετάρτη 10 Ιουνίου προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς 33 smartphone (ένα κάθε μέρα) και 4 εισιτήρια στην Μόντσα.



Μούντο Promos σε όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει τις προωθητικές ενέργειες «Βet Builder Boost»*, «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»*, «Βet Lock»* και «Επιστροφή Στοιχήματος» για όλες τις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου.

Η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου γίνεται την Πέμπτη, στις 22:00, με τον αγώνα του 1ου ομίλου, Μεξικό-Νότια Αφρική. Περισσότερες από 700 αγορές προσφέρονται στα καταστήματα Allwyn και 6 ενισχυμένες αποδόσεις:

• Ρ. Χιμένεθ να σκοράρει

• Μεξικό να κερδίσει & Over 2,5 γκολ

• G/G & Over 2,5

• N. Aφρική να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα

• Οver 1,5 γκολ Μεξικό στο 1ο Ημίχρονο

• 1ο Ημίχρονο Συνολικά Γκολ: 2-3

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (05:00) γίνεται ο δεύτερος αγώνας του 1ου ομίλου, Nότια Kορέα-Τσεχία, για τον οποίο το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει τις ακόλουθες ενισχυμένες αποδόσεις:

• Π. Σικ να σκοράρει στο 1ο Ημίχρονο

• Ν. Κορέα να κερδίσει & Over 2,5 γκολ

• Ημίχρονο/Τελικό: 2/2

• Hμίχρονο με τα περισσότερα γκολ: 2ο

• Γ. Κούτχα να σκοράρει

• Σον Χιουνγκ-Μιν να σκοράρει το 1ο γκολ της Ν. Κορέας



*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ