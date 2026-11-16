Ελλάδα Κ21 - Ισλανδία Κ21: Ο Κωστούλας στο 91' έγραψε το 1-1!
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Ο Κωστούλας στο 91' έκανε το 1-1 για την Ελπίδων κόντρα στην Ισλανδία.
Η Ελπίδων πάλεψε για την ισοφάριση και τη βρήκε στο 91' κόντρα στην Ισλανδία!
Ο Κυριόπουλος από αριστερά έκανε τη σέντρα, ο Μύθου πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κωστούλας με νέα κεφαλιά μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, προκαλώντας πανδαιμόνιο στη Λεωφόρο!
Δείτε το γκολ
@Photo credits: eurokinissi