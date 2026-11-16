Ο Κωστούλας στο 91' έκανε το 1-1 για την Ελπίδων κόντρα στην Ισλανδία.

Η Ελπίδων πάλεψε για την ισοφάριση και τη βρήκε στο 91' κόντρα στην Ισλανδία!

Ο Κυριόπουλος από αριστερά έκανε τη σέντρα, ο Μύθου πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κωστούλας με νέα κεφαλιά μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, προκαλώντας πανδαιμόνιο στη Λεωφόρο!

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