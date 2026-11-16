Η Ισλανδία δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα απέναντι στην Ελλάδα μετά από μια φάση διαρκείας στην περιοχή του Μπότη, με τον διεθνή γκολκίπερ να διώχνει τελικά την μπάλα στην παράταση του ματς.

Το ματς ανάμεσα στην Εθνική Ελπίδων και την Ισλανδία οδηγήθηκε στην παράταση, με τον Κωστούλα να σκοράρει με κεφαλιά στο 91' προκαλώντας «έκρηξη» στη Λεωφόρο.

Στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, λίγο έλειψε να διπλασιάσουν τα γκολ τους οι φιλοξενούμενοι, ύστερα από μια φάση διαρκείας την οποία τελικά «καθάρισε» ο Μπότης.

Στο 116' είχαν ένα δοκάρι με την μπάλα να μην απομακρύνεται από την περιοχή, στη συνέχεια επιχείρησαν ένα σουτ που βρήκε στον Αλμύρα, ενώ στη συνέχεια ο Έλληνας γκολκίπερ επενέβη σωτήρια για να διώξει σε κόρνερ.