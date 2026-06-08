Ο Προέδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας κήρυξε στην Πνύκα την έναρξη των εργασιών της 66ης Διεθνούς Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας

Ο Προέδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας κήρυξε στην Πνύκα, την έναρξη των εργασιών της 66ης Διεθνούς Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας για Νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές.

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, Καθηγητής Χαρίλαος Τσολάκης, απευθυνόμενος στους Νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές από όλο τον κόσμο, είπε: «Επί 65 συνεχόμενα έτη, αυτή η Σύνοδος προσφέρει σε επιλεγμένους νέους από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να διαμείνουν στην Αρχαία Ολυμπία για περίπου δύο εβδομάδες, βιώνοντας τους ήχους και την αυθεντική ουσία του τόπου όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, συζητούν και δεσμεύονται σε αξίες και αρχές που όχι μόνον αποτελούν το θεμέλιο ολόκληρου του σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος, αλλά και διαμορφώνουν το μέλλον του παγκόσμιου αθλητισμού.

Η μακρά ιστορία της Ακαδημίας μάς υπενθυμίζει ότι οι αξίες που συζητάμε σήμερα δεν είναι απλώς ιδανικά, αλλά ζωντανά στοιχεία που καθοδηγούν την πορεία μας και διασφαλίζουν τη διαχρονικότητα του Ολυμπισμού.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία αναγνωρίζεται ως το παγκόσμιο κέντρο εκπαίδευσης στον και μέσω του Ολυμπισμού, διαμορφώνοντας τις μελλοντικές γενιές προτύπων, ηγετών και φορέων αλλαγής. Η ΔΟΑ προσφέρει μια εμπειρία ουσιαστικού μετασχηματισμού, η οποία συμβάλλει στην ολιστική ανάπτυξη του ατόμου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.»

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος. «Η Ελλάδα έχει μια μοναδική σχέση με την Ολυμπιακή ιδέα. Οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες γεννήθηκαν στην Ολυμπία. Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν στην Αθήνα. Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία αναπτύχθηκε στην ιερή γη της Ολυμπίας ως η εκπαιδευτική καρδιά του Ολυμπιακού Κινήματος. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει να υπηρετεί αυτή την κληρονομιά με υπερηφάνεια και με έντονο αίσθημα ευθύνης.

Για εμένα προσωπικά, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στη ζωή μου. Είχα την τιμή να υπηρετήσω ως Πρόεδρός της για δεκαέξι χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, είδα την Ολυμπία να αγγίζει τους ανθρώπους με έναν τρόπο που ελάχιστοι τόποι μπορούν να πετύχουν. Είδα ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς να βρίσκουν κοινό έδαφος, να δημιουργούν φιλίες και να επιστρέφουν στις πατρίδες τους με ισχυρότερο αίσθημα σκοπού και βαθύτερη πίστη στη δύναμη των Ολυμπιακών αξιών. Η Ολυμπία έχει αυτή τη δύναμη.

Όταν φτάσετε εκεί, αφιερώστε χρόνο για να παρατηρήσετε όσα σας περιβάλλουν. Περπατήστε αργά. Ακούστε προσεκτικά. Μιλήστε ανοιχτά. Αφήστε τον ίδιο τον τόπο να συμβάλει στη διδασκαλία. Η Ολυμπία δεν θα σας δώσει έτοιμες απαντήσεις. Θα σας προσκαλέσει να θέσετε καλύτερα ερωτήματα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κούβελος.

Το μήνυμα της Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κίρστι Κόβεντρι, μετέφερε ο κ. Σπύρος Καπράλος, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, που μεταξύ άλλων επισήμανε: «Για το Ολυμπιακό Κίνημα, η Ελλάδα δεν είναι απλώς η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Ελλάδα μάς υπενθυμίζει την ευθύνη μας να μεταφέρουμε αξίες από γενιά σε γενιά.

Η Ελλάδα έχει σημαδέψει πολλές σημαντικές στιγμές της προσωπικής μου Ολυμπιακής πορείας. Πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, εξελέγην εδώ Πρόεδρος της ΔΟΕ. Και αργότερα, το 2025, στην Αρχαία Ολυμπία, είχα το προνόμιο να παρευρεθώ στην πρώτη μου τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας ως Πρόεδρος της ΔΟΕ, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026.

Όμως, η σχέση μου με την Ελλάδα ξεκινά πολύ παλαιότερα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004 άλλαξαν τη ζωή μου — όχι μόνον ως αθλήτριας, αλλά και ως ανθρώπου.»

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η απονομή της Τιμητικής Διάκρισης «Λυσικράτης» στην Alpha Bank, ως αναγνώριση της πολύτιμης χορηγικής προσφοράς, της εμπιστοσύνης και της ουσιαστικής συνδρομής της Τράπεζας στο έργο της Ακαδημίας αλλά και της διαχρονικής συμβολής της στην προώθηση του Ολυμπιακού κινήματος και των αξιών του αθλητισμού. Την παρουσίαση του βραβείου έκανε ο Σύμβουλος Προέδρου της ΔΟΑ Δρ. Διονύσης Γάγγας και το παρέλαβαν ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρης Τσιτσιράγκος, από τον Πρόεδρο της ΔΟΑ Χαρίλαο Τσολάκη, μαζί με τον κ. Ισίδωρο Κούβελο.

Στην 66η Διεθνή Σύνοδο για Νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές που θα διαρκέσει έως τις 18 Ιουνίου και θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία, συμμετέχουν 153 νέες και νέοι από 95 χώρες, μαζί με 15 συντονιστές και 11 ομιλητές διεθνούς κύρους και αναγνώρισης.

Στην Τελετή Έναρξης στην Πνύκα, παρέστησαν επίσης μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ Στέφανος Χανδακάς, ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Δημοσθένης Ταμπάκος, τα μέλη της Ολομέλειας της ΕΟΕ και πλήθος άλλων καλεσμένων.

Τον Εθνικό και τον Ολυμπιακό Ύμνο καθώς και τα μουσικά μέρη που πλαισίωσαν την εκδήλωση, ερμήνευσαν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου και η Χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Βαλέρι Ορέσκι. Την παρουσίαση έκανε ο κ. Αλέξης Κωστάλας.