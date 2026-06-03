Η Οίτη καλεί τους MTB riders: Έρχεται το 3ο Oiti Mountain Bike Race στο Μαυρολιθάρι

Στις 20-21 Ιουνίου το Μαυρολιθάρι φιλοξενεί το 3ο Oiti MTB Race. Εγγραφές έως 8/6

Οι εγγραφές για το 3ο Oiti Mountain Bike Race - Mavrolithari κλείνουν στις 08 Ιουνίου 2026.

Μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες ποδηλασίας βουνού της Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στις 20 & 21 Ιουνίου 2026 στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας και έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ελληνική MTB σκηνή.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.oitimtb.gr/el/register, ακολουθήστε τις οδηγίες εγγραφής και εξασφαλίσετε τη θέση σας εγκαίρως!

Ο αγώνας

1. Μεγάλη διαδρομή (Marathon): 60χλμ

· Θετική υψομετρική: +2500μ

· Μέγιστο υψόμετρο διαδρομής: 1632μ

· Ημερομηνία διεξαγωγής: 21/06/2026

· Η διαδρομή περιλαμβάνει χωριστή κατηγορία e-bike

2. Μεσαία διαδρομή (semi- Marathon): 28χλμ

· Θετική υψομετρική: +1065μ

· Μέγιστο υψόμετρο διαδρομής: 1550μ

· Ημερομηνία διεξαγωγής: 21/06/2026

· Η διαδρομή περιλαμβάνει χωριστή κατηγορία e-bike

3. Μικρή διαδρομή (Fun Race): 18χλμ

· Θετική υψομετρική: +750μ

· Μέγιστο υψόμετρο διαδρομής: 1530μ

· Ημερομηνία διεξαγωγής: 21/06/2026

4. Παιδική διαδρομή (Kids Route): 3.5χλμ

· Θετική υψομετρική: +150μ

· Ημερομηνία διεξαγωγής: 20/06/2026

Οι εκκινήσεις και ο τερματισμός όλων των διαδρομών θα γίνουν στο Μαυρολιθάρι, στην ιστορική του πλατεία με υψόμετρο 1140μ.

Το Μαυρολιθάρι

Το Μαυρολιθάρι είναι χτισμένο στη νότια πλαγιά της Οίτης, σε μια τοποθεσία που προσφέρει εκπληκτική θέα προς τις απέναντι αλπικές κορυφές, τη Γκιώνα (2510μ.) και τα Βαρδούσια (2495μ.).

Με την επιβλητική κεντρική του πλατεία, τον αιωνόβιο Πλάτανο, μνημείο της Φύσης και της Εθνικής Αντίστασης, το Μαυρολιθάρι είναι η βάση για την εξερεύνηση της λεκάνης της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων, με τα όμορφα χωριά Πυρα, Καστριώτισσα, Στρώμη, Πανουργιάς, Μουσουνίτσα και Αθανάσιος Διάκος!

Για περισσότερες πληροφορίες:

Web: www.oitimtb.gr

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Instagram: www.instagram.com/oitimtb