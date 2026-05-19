5th Football 360 Summit: Με έντονο άρωμα Super League, Εθνικών Ομάδων και διεθνών παρουσιών

Το κορυφαίο football education event επιστρέφει με coaching, scouting, AI και διεθνές networking.

Στις 23–24 Μαΐου, το 5ο Football 360 Summit επιστρέφει στην OTE Academy και διαδικτυακά, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά την αφρόκρεμα όλων των ειδικοτήτων του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Προπονητές, performance coaches, scouts, analysts, sports scientists, γιατροί, προπονητές ακαδημιών, goalkeeper coaches και στελέχη elite οργανισμών ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε ένα διήμερο που πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς για το football education στην Ελλάδα.

Με έντονη παρουσία από τη Super League, τις Εθνικές Ομάδες αλλά και διεθνείς προσωπικότητες, το φετινό συνέδριο φέρνει στην Αθήνα ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στο υψηλότερο επίπεδο του παιχνιδιού, εκπροσωπώντας οργανισμούς όπως οι AEK, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Ατρόμητος, Βόλος, Παναιτωλικός, Καλαμάτα FC, Greece U19 & U21 National Teams, αλλά και διεθνείς οργανισμούς και clubs όπως η NEOM SC.

Η προπονητική στο επίκεντρο

Μία από τις ενότητες που ξεχωρίζουν φέτος είναι εκείνη της προπονητικής, με τέσσερις προπονητές που βρίσκονται στο προσκήνιο και εκπροσωπούν διαφορετικές ποδοσφαιρικές πραγματικότητες.

Ο Χρήστος Κόντης, με πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο και την πρόσφατη ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ, έρχεται να μιλήσει για την προετοιμασία μιας ομάδας σε συνθήκες πίεσης και για το πώς χτίζεται η διαδρομή προς έναν τελικό.

Ο Σάββας Παντελίδης, ένας από τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους Έλληνες προπονητές, με μακρά διαδρομή στη Super League, θα αναλύσει πώς οι βασικές αρχές ενός coach παραμένουν σταθερές, ακόμη κι όταν αλλάζουν σχηματισμοί, πρόσωπα ή επίπεδο απαιτήσεων.

Ο Γιάννης Ταουσιάνης, σήμερα στην Εθνική Ελλάδας Κ21, θα παρουσιάσει τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητες του να εργάζεσαι σε National Team environment vs Club football, καθώς και τις προσαρμογές που απαιτούνται στην προπονητική διαδικασία.

Την τετράδα συμπληρώνει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, εκπρόσωπος της νέας γενιάς προπονητών με παρουσία στην Καλαμάτα FC, φέρνοντας μια σύγχρονη οπτική γύρω από την εξέλιξη του coaching και τη διαχείριση του σύγχρονου παιχνιδιού.

Πολύ περισσότερα από coaching

Το Football 360 Summit 2026 δεν περιορίζεται μόνο στην προπονητική. Για δύο ημέρες, κορυφαίοι επαγγελματίες αναπτύσσουν θεματολογία γύρω από:

Ακαδημίες & Player Development – ανάπτυξη παικτών, τεχνική, τακτική, μετάβαση στην πρώτη ομάδα

Performance & Sports Science – φυσική κατάσταση, monitoring, αποκατάσταση, injury prevention, ACL & return to play

Goalkeeper Coaching – ο σύγχρονος ρόλος του προπονητή τερματοφυλάκων μέσα στο collective game model

Scouting, Video Analysis & AI – σύγχρονα εργαλεία scouting, StatsBomb, Hudl, data analysis και football technology

Women’s Football – ανάπτυξη, scouting, τραυματισμοί και προοπτικές του γυναικείου ποδοσφαίρου

Football Medicine – πρόληψη τραυματισμών, rehabilitation και διεπιστημονική συνεργασία staff.

Μια εμπειρία που ξεπερνά το κλασικό συνέδριο

Το Football 360 Summit έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα συνέδριο. Είναι μια μοναδική football experience.

Με 300+ συμμετέχοντες δια ζώσης και περισσότερους από 200 διαδικτυακά από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, σε δύο γλώσσες, το event δημιουργεί ένα πραγματικά διεθνές football environment. Παράλληλα, όσοι βρεθούν στην OTE Academy θα απολαύσουν premium coffee breaks, φαγητό, networking spaces, διάδραση με ομιλητές και ανταλλαγή εμπειριών με ανθρώπους του χώρου, μέσα σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο για πραγματική γνώση και επαγγελματική διασύνδεση.

Και για όσους δεν μπορούν να ταξιδέψουν στην Αθήνα, η διαδικτυακή παρακολούθηση δίνει πρόσβαση σε ολόκληρο το συνέδριο, με δυνατότητα επανάληψης του περιεχομένου για 30 ημέρες μετά το πέρας του.

Αν εργάζεσαι στο ποδόσφαιρο — ή θέλεις να εξελιχθείς μέσα σε αυτό — δύσκολα μπορείς να λείπεις από αυτό το διήμερο.

📍 23–24 Μαΐου | OTE Academy & Online

🔗 Πρόγραμμα & εγγραφές: www.football360.gr