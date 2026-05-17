Πέφτει η αυλαία στο πρωτάθλημα!

Η αυλαία της φετινής Super League πέφτει, καθώς η 6η και τελευταία αγωνιστική των Playoffs για τις θέσεις 1-4 θα κρίνει το τελευταίο ανοικτό μέτωπο, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Με την ΑΕΚ να έχει ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διεκδικούν τη δεύτερη θέση, με τα ντέρμπι σε Νέα Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο να κρίνουν οριστικά τη μάχη.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζεται για το μεγάλο πάρτι της απονομής μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (19:30).

Η «Ένωση», που παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα της διαδικασίας των Playoffs, έδειξε και στην Τούμπα (1-1) πως παρά την έλλειψη βαθμολογικού κινήτρου παραμένει προσηλωμένη, θέλοντας να κλείσει τη χρονιά με μια ακόμη νίκη μπροστά στο κοινό της.

Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παίζει τα ρέστα του για τη δεύτερη θέση. Η νίκη επί του Παναθηναϊκού με το γκολ του Ροντινέι έδωσε στους «ερυθρόλευκους» το πάνω χέρι.

Με «τρίποντο» στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει τη δεύτερη προνομιούχο θέση που οδηγεί στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» θα θελήσουν να επιτεθούν και οι γηπεδούχοι να χαρίσουν άλλη μία νίκη στη φιέστα τους. Στο 2.60 το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στο ντέρμπι.

Την ίδια ώρα (19:30), ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς το «τριφύλλι» αποχαιρετά, όπως όλα δείχνουν, την ιστορική του έδρα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, αγωνιζόμενη χωρίς τον κόσμο της λόγω τιμωρίας, ψάχνει την πρώτη της νίκη στα Playoffs για λόγους γοήτρου και ιστορίας. Για τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου, το κίνητρο είναι αποκλειστικά βαθμολογικό. Οι Θεσσαλονικείς χρειάζονται μόνο τη νίκη και ταυτόχρονη απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού για να κλέψουν τη δεύτερη θέση στο νήμα, δίνοντας έτσι μια θετική κατάληξη σε μια σεζόν με πολλές διακυμάνσεις.

Ο Τετέι είναι αυτός που κινεί τα επιθετικά νήματα στον Παναθηναϊκό, καθώς σε εκείνον «ακουμπά» η μπάλα ώστε να δημιουργηθούν φάσεις, ενώ είναι ο σκόρερ του μοναδικού γκολ της ομάδας στα Playoffs. Απέναντι στον ΠΑΟΚ θα είναι και πάλι στόχος των συμπαικτών του. Στο 3.40 να σκοράρει ο διεθνής φορ.

