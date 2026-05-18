Finals Προ των Πυλών: Στη μάχη των «γιγάντων» για το δαχτυλίδι του NBA!

Τα Playoffs στο NBA προχωρούν όλο και περισσότερο στην κορύφωσή τους. Οι τελικοί σε Ανατολή και Δύση εκκινούν, υπόσχονται τεράστιες συγκινήσεις και οι δύο πρώτοι γύροι στην postseason του κορυφαίου πρωταθλήματος στον μπασκετικό πλανήτη ήταν μόνο η πρόγευση για όσα ακολουθούν!

ΔΥΣΗ: Shai vs Wemby στην απόλυτη «μονομαχία» της Oklahoma

Στη Δύση, Thunder και Spurs τίθενται αντιμέτωποι για μια θέση στους NBA Finals, με το Game 1 στην Οκλαχόμα να κάνει τζάμπολ τα ξημερώματα της Τρίτης (03:30).

Οι κάτοχοι του τίτλου, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να αναδεικνύεται back-to-back MVP της σεζόν, θέλουν να φτάσουν και φέτος ως το τέλος του δρόμου. Για να κλείσουν το ραντεβού, έφτασαν με 2/2 εντυπωσιακές «σκούπες» κόντρα σε Suns και Lakers!

Απέναντί τους, η παρέα του Βίκτορ Γουενμπαγιάμα που επιστρέφει σε τελικούς περιφέρειας από το 2017, κυνηγώντας τον πρώτο τίτλο από το 2014. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο, μετά το 4-1 επί των Blazers, έσπασε με εμφατικό τρόπο την έδρα των Timberwolves (4-2).

Οι δυο τους θα αναμετρηθούν για τρίτη φορά σε δυτικούς τελικούς, μετά το 2012 όταν πέρασαν οι Thunder (4-2) και το 2014 όταν χαμογέλασαν οι Spurs (4-2). Συνολικά σε τέσσερις σειρές

Playoffs μοιράζονται τις προκρίσεις (2-2).

Οι Thunder μπαίνουν ως το μεγάλο φαβορί στην έδρα τους, όμως η «μάχη» των αιθέρων ανάμεσα σε Holmgren και Wembanyama θα κρίνει τον ρυθμό.

ΑΝΑΤΟΛΗ: Ιστορικό αντάμωμα στο Madison Square Garden

Στην Ανατολή, Knicks και Cavaliers συνθέτουν το ζευγάρι των τελικών της περιφέρειας, με το πρώτο τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τετάρτης (03:00) στη Νέα Υόρκη.

Η ομάδα του Μάικ Μπράουν, για να φτάσει για δεύτερη σερί σεζόν στο τελευταίο βήμα πριν τους τελικούς του NBA, απέκλεισε τους Hawks (4-2) και στη συνέχεια καθάρισε με «σκούπα» τους 76ers, έχοντας σημαντικό πλεονέκτημα ξεκούρασης.

Όσο για τους Cavs του Κένι Άτκινσον, έφτασαν για πρώτη φορά σε τελικούς περιφέρειας μετά το 2018, επιζώντας από δύο συγκλονιστικές σειρές που κρίθηκαν σε Game 7, τόσο με τους Raptors, όσο και με τους Pistons μέσα στο Ντιτρόιτ.

Αυτό το ζευγάρι εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ανατολικούς τελικούς! Έχουν βέβαια προϊστορία τεσσάρων σειρών στα Playoffs σε προγενέστερους γύρους, με τους Knicks να μετρούν ένα εμφατικό 4/4 προκρίσεων (1978, 1995, 1996, 2023).

Με τη Νέα Υόρκη να έχει τη θερμή συμπαράσταση του κοινού της και τον Jalen Brunson σε ηγετικό ρόλο, ο άσος με χάντικαπ έχει τον πρώτο λόγο.

