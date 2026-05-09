Μπράουν: «Ξέρουμε τι σημαίνει για την ΑΕΚ αυτός ο τελικός, μας το έχουν κάνει ξεκάθαρο»

Ο Γκρεγκ Μπράουν μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου στο shootaround της ΑΕΚ και έδειξε την ετοιμότητα της ομάδας, ενώ στάθηκε και στο... κίτρινο μαλλί.

Η ΑΕΚ μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του BCL θα έχει στο πλευρό παραπάνω από 1500 άτομα, που θα παίξουν τον ρόλο του έκτου παίκτη.

Η Ένωση θα ψάξει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της και ο ιπτέμενος Γκρεγκ Μπράουν αποτελεί βαρόμετρο για την ομάδα του Σάκοτα.

Ο Αμερικανός μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και έδειξε τον ενθουσιασμό του ενόψει τελικού, ενώ αναφέρθηκε και στην πιθανότητα να βάψει τα μαλλιά του.

Αρχικά είπε: «Νιώθω προετοιμασμένος. Ενθουσιασμένος, αλλά ήρεμος. Περιμένω να ξεκινήσει το ματς. Κάναμε σκάουτινγκ στη Ρίτας, θα ξανακάνουμε στο ξενοδοχείο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το παιχνίδι, έχω αυτοπεποίθηση».

Για την ιστορική στιγμή ενόψει τελικού: «Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο το έχουν κάνει πολύ ξεκάθαρο, για το τι σημαίνει για τον οργανισμό. Εμείς οι παίκτες καταλαβαίνουμε τη βαρύτητα και προετοιμαζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο.

Για το αν έχει φέρει βαφή για τα μαλλιά (είπε ότι θα τα βάψει κιτρινόμαυρα αν πάρει το BCL): «Είναι αστείο, δεν έφερα. Την έχουν όμως στο τεχνικό επιτελείο και θα με βοηθήσουν».

Για τη Ρίτας: «Είναι πολύ physical ομάδα. Σουτάρουν καλά, χρειάζεται συγκέντρωση και επικοινωνία, να εμπιστευτούμε το πλάνο του παιχνιδιού

Για τον κόσμο της ΑΕΚ: «Περιμένω να είναι πιο ενθουσιασμένοι στο αποψινό ματς».

Για το αν θα κάνει καλύτερο κάρφωμα σε σχέση με τον ημιτελικό: «Το ελπίζω».