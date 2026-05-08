Η Mπανταλόνα θα υποδεχθεί πολλούς φιλάθλους της ΑΕΚ τις επόμενες ώρες, αφού θα έρθουν με τσάρτερ από την Ελλάδα για τον τελικό.

Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή στον ημιτελικό και καθάρισε τη Μάλαγα κλείνοντας θέση για τον τελικό του Σαββάτου κόντρα στη Ρίτας. Συγκλονιστική ήταν και η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί της Βασίλισσας.

Πάνω από 800 άτομα βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου της Μπανταλόνα, ένα νούμερο που θα αυξηθεί κατά πολύ στον τελικό.

Όπως όλα δείχνουν η Βαρκελώνη και η Μπανταλόνα θα είναι κιτρινόμαυρες την μέρα του τελικού. Θα μπουν νέες πτήσεις τσάρτερ με προορισμό τη Βαρκελώνη για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του κόσμου της.

Οι φίλοι της ΑΕΚ θα κάνουν το ταξίδι μέσα στις επόμενες ώρες για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα του Σάκοτα στην προσπάθεια που κάνει για την ευρωπαϊκή κούπα.