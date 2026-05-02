Greek Poker Odyssea: Η ώρα της δράσης έφτασε – Τα Online Satellites της Novibet είναι εδώ!

Το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού πλησιάζει και η αγωνία κορυφώνεται.

Ενώ η δράση στο δίκτυο της iPoker βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η Novibet παίρνει τη σκυτάλη από την 1η Μαΐου, εγκαινιάζοντας τα αποκλειστικά satellites για το Greek Poker Odyssey. Από 1η Μαϊου, ο δρόμος για το Greek Poker Odyssea (10-19 Ιουνίου) ανοίγει διάπλατα για όλους.

Προκριματικά:

Η Novibet φέρνει μια ολοκληρωμένη σειρά προκριματικών, σχεδιασμένη να καλύψει κάθε παίκτη. Το ταξίδι ξεκινά από το μηδέν, καθώς τα καθημερινά Freerolls και τα Steps επιτρέπουν σε όλους, ανεξαρτήτως bankroll, να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ της χρονιάς.

Η γκάμα των επάθλων στα online satellites είναι εντυπωσιακή, προσφέροντας από μεμονωμένες συμμετοχές μέχρι πλήρη πακέτα:

Seats για τα πιο Δημοφιλή Events: Εξασφαλίστε τη θέση σας στα Main Event (€1.000), Highroller (€2.000), Mini Main Event (€500), Monsterstack Mystery Bounty (€400) και Beat the Pros (€250).

Package (€2.200): Περιλαμβάνει το buy-in του Main Event (1.000€), 5 διανυκτερεύσεις στο Hyatt με πρωινό και €195 για τα οδοιπορικά σας.

Mega Package (€4.200): Η απόλυτη VIP εμπειρία. Ένα πακέτο που καλύπτει όλο το δεκαήμερο με συμμετοχές στα δημοφιλέστερα τουρνουά (Main Event, Mini Main Event, Beat the Pros, Monsterstack Mystery Bounty), 9 διανυκτερεύσεις στο Hyatt και €241 μετρητά για έξοδα ταξιδιού.

Για να μη χάσετε ούτε λεπτό δράσης, η Novibet έχει απλοποιήσει την εύρεση των τουρνουά στο Desktop Poker Client. Όλα τα προκριματικά είναι συγκεντρωμένα στις καρτέλες:

Novi-X

Greek Poker Odyssey

Τα online προκριματικά θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα έως και τις 7 Ιουνίου. Μην αφήσετε την τύχη σας για την τελευταία στιγμή. Μπείτε σήμερα στη δράση και ετοιμαστείτε να γράψετε τη δική σας ιστορία στο Greek Poker Odyssea.

