Ο Νεϊμάρ σε δηλώσεις που παραχώρησε, άφησε ορθάνοικτο το ενδεχόμενο να σταματήσει το ποδόσφαιρο στο τέλος του 2026.

Στον... αέρα βρίσκεται το ποδοσφαιρικό μέλλον του Νεϊμάρ, λίγο καιρό μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την απόσυρσή του από την Εθνική Βραζιλίας, όντας ο πρώτος σκόρερ αλλά και πρώτος σε ασίστ στην ιστορία.

Ο 34χρονος σταρ έχει επιστρέψει στην πατρίδα του και τις υποχρεώσεις της Σάντος, με την οποία έχει συμβόλαιο σε ισχύ έως και τον Δεκέμβριο (2026). Ωστόσο, σε δηλώσεις που παραχώρησε κατά τη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης του ιδρύματός του, άφησε ορθάνοικτο το ενδεχόμενο να σταματήσει το ποδόσφαιρο στο τέλος του έτους.

Σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε, ανέφερε πως όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά, ενώ σχολίασε και την κριτική που δέχεται για τη φυσική του κατάσταση, λέγοντας ότι νιώθει πολύ καλά σωματικά.

«Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα συνεχίσω να παίζω. Σκοπεύω να ολοκληρώσω το συμβόλαιό μου με τη Σάντος και μετά θα το σκεφτώ. Είτε θα μείνω στη Σάντος, είτε θα φύγω, είτε θα σταματήσω να παίζω, είτε θα συνεχίσω. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνω».