Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έμεινε εκτός του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην πάλη, γνωρίζοντας την ήττα από τον Οσμάν Γκοτσέν στη φάση των "16".

Στην πρώτη του εμφάνιση σε μεγάλο πρωτάθλημα στην Ολυμπιακή κατηγορία των -86κ., ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ο Έλληνας αθλητής αντιμετώπισε τον Τούρκο Οσμάν Γκοτσέν στη φάση των "16" χάνοντας έτσι και τις ελπίδες για διεκδίκηση μεταλλίου μέσω των ρεπεσάζ.

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των -79κ. προσπαθεί να βρει τα πατήματά του στην νέα κατηγορία και η προσαρμογή του δεδομένα είναι αρκετά δύσκολα. Η αλλαγή αυτή προκύπτει καθώς τα -79κ. στα οποία ο Έλληνας παλαιστής αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής δεν αποτελούν Ολυμπιακή κατηγορία.

Σημειώνεται πως στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών, η Μαρία Πρεβολαράκη την Παρασκευή (24/4) κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.