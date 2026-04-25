Κουγιουμτσίδης: Πρόωρος αποκλεισμός στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης
Στην πρώτη του εμφάνιση σε μεγάλο πρωτάθλημα στην Ολυμπιακή κατηγορία των -86κ., ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ο Έλληνας αθλητής αντιμετώπισε τον Τούρκο Οσμάν Γκοτσέν στη φάση των "16" χάνοντας έτσι και τις ελπίδες για διεκδίκηση μεταλλίου μέσω των ρεπεσάζ.
Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των -79κ. προσπαθεί να βρει τα πατήματά του στην νέα κατηγορία και η προσαρμογή του δεδομένα είναι αρκετά δύσκολα. Η αλλαγή αυτή προκύπτει καθώς τα -79κ. στα οποία ο Έλληνας παλαιστής αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής δεν αποτελούν Ολυμπιακή κατηγορία.
Σημειώνεται πως στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών, η Μαρία Πρεβολαράκη την Παρασκευή (24/4) κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.