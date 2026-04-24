Η Μαρία Πρεβολαράκη λύγισε στον τελικό του Ευρωπαϊκού, χάνοντας 2-1 από τη Μαρία Γιεφρέμοβα και μένοντας στη δεύτερη θέση.

Η Μαρία Πρεβολαράκη δεν κατάφερε να διατηρήσει τα σκήπτρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 στον τελικό από τη νεαρή Μαρία Γιεφρέμοβα ύστερα από μια ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε εξασφαλίσει από νωρίς την παρουσία της στο βάθρο, πραγματοποιώντας δύο πειστικές εμφανίσεις που την οδήγησαν στον τελικό των 53 κιλών, εκεί όπου επιχείρησε να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει την προηγούμενη χρονιά στη Μπρατισλάβα.

Στον τελικό μπήκε δυναμικά, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και παίρνοντας προβάδισμα στο σκορ, εκμεταλλευόμενη τόσο την τεχνική της υπεροχή όσο και την πίεση που άσκησε στην αντίπαλό της, η οποία είχε ήδη δεχθεί παρατήρηση για παθητικότητα. Ωστόσο, μια στιγμιαία αδράνεια αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η Γιεφρέμοβα βρήκε την ευκαιρία να περάσει αποτελεσματική λαβή, ανατρέποντας την κατάσταση και παίρνοντας προβάδισμα με 2-1.

Παρά την έντονη πίεση που άσκησε στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Πρεβολαράκη δεν κατάφερε να βρει την κίνηση που θα της έδινε ξανά το πάνω χέρι, με την Ουκρανή να διαχειρίζεται ψύχραιμα το προβάδισμά της και να φτάνει στην κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου της καριέρας της.