Στο 50ο λεπτό του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ο ΟΦΗ έκανε την ανατροπή επί του ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Νους.

Το γκολ του ΠΑΟΚ όχι απλά δεν «ξύπνησε» μνήμες του περσινού τελικού στον ΟΦΗ, αλλά προκάλεσε την αντίδραση των παικτών του Χρήστου Κόντη, οι οποίοι πριν το ημίχρονο ισοφάρισαν και στην αρχή του δεύτερου μέρους ανέτρεψαν το σκορ.

Στο 50ο λεπτό ο Σενγκέλια έβγαλε υπέροχη μπαλιά από τα δεξιά, ο Σαλσέδο πήρε την κεφαλιά πάσα, ο Νους έφυγε στην πλάτη του Μιχαηλίδη και πλάσαρε τον Τσιφτσή για το 1-1.

Οι παίκτες των Κρητικών... ξέσπασαν και σκαρφάλωσαν τα κάγκελα στο πέταλο των Ομιλιτών για να πανηγυρίσουν ένα γκολ που μπορεί να αποδειχθεί ιστορικό.

Ο Αργεντινός μάλιστα αγκαλιάστηκε και με την μητέρα του, στην οποία προφανώς αφιέρωσε το γκολ.