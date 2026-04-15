Σάκοτα: «Είναι μεγάλη επιτυχία να είμαστε δύο φορές στο Final Four».
Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, η εκπληκτική και ατσάλινη ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 και πάει στο Final Four για την 4η ευρωκούπα της ιστοριας της.
Η Ένωση είχε στο πλευρό της τον κόσμο της που λειτούργησε σαν τον έκτο παίκτη της και της έδωσε ώθηση για να επικρατήσει παλικαρίσια στο Game 3. Ο Ντράγκαν Σάκοτα κράτησε χαμηλά την μπάλα μετά τη σπουδαία πρόκριση και έδειξε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας του.
Αναλυτικά
Για τη νίκη: «Εννοείται ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το πιστέψαμε, είναι καλή ομάδα. Πιστεύω είναι μεγάλη επιτυχία να είμαστε δύο φορές στο Final Four».
Για την αποθέωση του κόσμου: «Εντάξει, η αγάπη υπάρχει μεταξύ μας».
Για την εικόνα της ομάδας: «Μας πόνεσε η ήττα, γιατί έπαιξε πολύ καλά η Μπανταλόνα. Αλλά εδώ τώρα μαζευτήκαμε για να τα δώσουμε όλα και πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι».
Για τις δύο τελευταίες άμυνες: «Είναι στιγμές που αν περνάς μπροστά με έναν πόντο, είναι θέμα να παίξεις καλή άμυνα. Αυτό ήταν».
Για το αν ήταν η πιο δύσκολη αντίπαλος: «Εννοείται. Σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε Μπανταλόνα. Μάλλον, η τύχη μας έφερε στο δύσκολο δρόμο και το κάναμε».
Για την κατάκτηση της κούπας: «Εντάξει, θα δούμε».
